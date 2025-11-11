La Diputación suministra plantas para la mejora de las zonas verdes municipales

Redacción BADAJOZ. Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Vivero Provincial de la Diputación de Badajoz ha iniciado su campaña de suministro de plantas a los municipios de menos de 20.000 habitantes para la creación y mejora de sus espacios verdes. Todos los que lo deseen pueden solicitar hasta este viernes aquellas especies vegetales que les interesen para sus zonas verdes urbanas según el catálogo ofrecido por la institución provincial. En él figuran 21 especies de árboles de sombra, 17 de arbustos decorativos, siete de setos y rosales, 12 de coníferas y tres de palmáceas. Todo ello suma 60 especies vegetales diferentes disponibles.

El Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde de la Diputación, a través de su Vivero Provincial, presta asistencia técnica a los municipios de Badajoz para la mejora de la eficiencia y control de consumos de agua y energía en los parques, jardines y zonas de vegetación de las diferentes instalaciones municipales (deportivas, culturales, etc.) y establece un programa de formación de responsables y operarios de mantenimiento de este tipo de instalaciones para optimizar su gestión.

El Vivero Provincial está situado en la carretera EX-106, kilómetro 10, en el término municipal de Don Benito y cuenta con un total de 17 hectáreas de cultivo con invernaderos de crianza y cultivo exterior de árboles.

El Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde trabaja durante todo el año para poder ofrecer «en perfecto estado» estos ejemplares a las entidades locales que lo solicitan, así como asesoramiento técnico desde 1983.