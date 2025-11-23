HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Diputación licita contratos para frenar la despoblación

Redacción

BADAJOZ.

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

La Diputación de Badajoz, a través del área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, ha publicado la licitación de dos contratos para la realización de diferentes líneas de actuación dentro del proyecto MURES ‘Municipios Resilientes’. Una iniciativa cofinanciada por el Miteco, mediante la tercera convocatoria de proyectos de Entidades Locales para la realización de programas innovadores para la lucha contra la despoblación.

La contratación se llevará a cabo mediante procedimiento abierto y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 1 de diciembre de 2025 a las 14.00 horas. Es importante destacar que al tratarse de un contrato simplificado sólo podrán licitar las empresas que estén inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Sector Público (Rolece-Rolecsp) o en el Registro Oficial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la fecha final de presentación de ofertas. A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. Para más información: contratacion@dip-badajoz.es

Cabe destacar que el proyecto se articula en diversos ejes de trabajo. Uno de ellos se centra en dinamizar la gestión y el seguimiento de instrumentos y procesos de participación orientados a la fijación de población y a la atracción de nuevos habitantes. La licitación se llevará a cabo a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

En cuanto a la segunda licitación, esta tiene como objetivo poner en valor los recursos locales previamente identificados. Para ello, Mures impulsa un proceso de apoyo al aprendizaje social y económico, articulado en dos programas de actividades de capacitación y formación. Las empresas interesadas en participar en esta licitación podrán hacerlo a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

