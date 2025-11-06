La Diputación destina 7,1 millones al plan de empleo

La Diputación de Badajoz destina 7,1 millones de euros al plan de empleo provincial el próximo año 2026.

Así consta en la resolución ... publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Este documento concreta los importes asignados a los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia.

El Plan de Empleo Provincial 2025-2026 se articula como una línea de ayudas destinada a la contratación de personas desempleadas demandantes de empleo por parte de los municipios y entidades locales menores, para la ejecución de actuaciones que sean de su competencia y que se desarrollen en régimen de administración directa.

La resolución determina las cuantías definitivas correspondientes al próximo año, manteniendo la senda de crecimiento iniciada con la ampliación presupuestaria aprobada en julio, donde la presidenta de la Diputación, Raquel del Puerto, anunció la suplementación del Plan de Empleo 2025 hasta alcanzar los 6,5 millones de euros, lo que supuso un aumento del 9% anterior, así como la previsión de un fondo para 2026. Finalmente, el importe para el plan de 2026 asciende hasta los 7,1 millones de euros.

Soporte a los ayuntamientos

La resolución consolida ese compromiso, garantizando la continuidad de las políticas activas de empleo desarrolladas ya por la institución y dando soporte financiero a los ayuntamientos para poder mejorar sus servicios públicos.

El procedimiento se ha podido tramitar con agilidad y eficacia, completándose en la mitad de tiempo de lo previsto en las bases reguladoras, lo que refuerza la eficiencia en la gestión y la capacidad de respuesta de la institución provincial.

Con esta actuación, la Diputación de Badajoz cumple con los compromisos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, contribuyendo especialmente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8, ‘Trabajo decente y crecimiento económico’, 10, ‘Reducción de las desigualdades’, y 11, ‘Ciudades y comunidades sostenibles’.