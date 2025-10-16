La Diputación destina 800.000 euros a cultura y fiestas populares en 2026

Redacción BADAJOZ. Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Diputación de Badajoz, a través de su área de Cultura, Deportes y Juventud, ha publicado una nueva convocatoria de subvenciones destinadas a municipios y entidades locales para la celebración, en 2026, de actividades culturales y fiestas populares.

De este modo, los consistorios interesados pueden solicitar alas yudas de hasta 7.000 euros a partir de hoy, en el marco de una partida presupuestaria de 800.000 euros que forma parte del I Plan Estratégico Provincial de Dinamización Cultural 2023-2027, encaminado hacia una mejora de la programación en la provincia, así como una mayor participación de los pueblos en la gestión de los programas culturales.

«En consonancia con un reparto justificado», se valorarán aquellas iniciativas subvencionables que tengan continuidad y supongan un proyecto único en la localidad en cuestión, «priorizando actuaciones relacionadas con actividades culturales de especial arraigo y trascendencia social para ella, con criterios de calidad y proximidad».

Participación

Asimismo, la Diputación ha detallado que tendrá en cuenta que las propuestas fomenten la participación de las asociaciones y grupos municipales e implique a estos directamente en su desarrollo.

Al mismo tiempo, invita a los ayuntamientos a que se potencien iniciativas relacionadas con la multiculturalidad, la formación de las personas, la protección de las tradiciones culturales y educativas, el patrimonio, la difusión, la creación, el ocio, las artes, las ciencias y las letras. El plazo para presentar solicitudes es de un mes.