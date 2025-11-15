HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Dibujos de escolares en el Ayuntamiento

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Ayuntamiento de Badajoz ha dispuesto en su fachada una docena de dibujos en torno a los derechos de la infancia –cuyo día internacional se celebra el 20 de noviembre–, que han sido seleccionados entre los presentados por más de medio millar de alumnos de 27 centros escolares de la ciudad y las pedanías, en el marco de un certamen convocado por el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS). Con los dibujos elegidos, que representan los 10 derechos, más uno sobre su celebración y otro sobre los deberes, se elaborará un calendario con 350 ejemplares. Las creaciones permanecerán en la fachada del Consistorio hasta el 24 de noviembre.

