Suceso en Extremadura

Detenido en Badajoz por un robo con violencia en una asociación vecinal en Córdoba y huir en patinete

El delito fue cometido por dos personas y una de ellas irrumpió en el local con «lo que parecía ser un arma de fuego»

R.B.C.

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:17

Comenta

La Policía Nacional ha detenido en Badajoz a una persona por su presunta implicación en un delito de robo con violencia e intimidación en Córdoba. El hombre no es residente en la capital pacense, según fuentes policiales consultadas por HOY.

Antes de esta detención, los agentes apresaron a otro hombre en la localidad andaluza por el robo que se cometió el pasado 21 de septiembre en una una asociación vecinal de la barriada del Sector Sur.

Los hechos sucedieron de madrugada, cuando uno de los autores «irrumpió inesperadamente en el interior del establecimiento cubriéndose parcialmente el rostro y esgrimiendo lo que parecía ser un revólver con el que amenazó a los presentes», señala en nota de prensa la Policía Nacional. El hombre «exigió la recaudación que se encontraba en la caja y debido al temor generado por la situación, las víctimas entregaron el dinero, tras lo cual el asaltante abandonó el lugar huyendo a bordo de un patinete», añade.

Inmediatamente, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional en Córdoba, que inició una investigación para identificar y localizar al responsable.

Ingreso en prisión

Fruto de la investigación policial, los agentes lograron identificar a uno de los autores de los hechos, al que se detuvo el pasado día 29 de septiembre. Tras ser puesto a disposición de la autoridad judicial, se decretó su ingreso en prisión.

Los agentes continuaron las gestiones para tratar de localizar al segundo de los autores del robo con violencia y los investigadores tuvieron conocimiento de que «podría encontrarse en Badajoz», señalan fuentes policiales.

La comisaría de Córdoba se puso en contacto con los agentes de la ciudad de Badajoz, que consiguieron localizarlo y detenerlo. Tras pasar a disposición de la autoridad judicial se acordó su puesta en libertad con cargos.

