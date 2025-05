El antes y el después de un puente con 500 años de historia

Muchos vecinos de Badajoz conocen el puente sobre el río Herrerín aunque no se acuerdan. Era una pasarela destrozada que se ... ve en el camino a Bótoa, a la izquierda, antes de llegar al puente de Cantillana. Ahora sí llama la atención porque ha sido rehabilitado y recupera el aspecto que podría tener hace casi 500 años, cuando lo construyeron.

La Junta de Extremadura ha arreglado este puente de Badajoz porque está incluido en la cañada real. Así lo ha explicado este jueves el consejero de Mundo Rural, Ignacio Higuero, que ha visitado la obra terminada junto con el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera.

La obra ha costado 41.233 euros y ha reconstruido la estructura del puente, que estaba prácticamente desaparecida. De hecho durante las obras se ha recuperado un arco, anexo a la estructura, que muestra cómo se amplió la pasarela para que fuese más ancha. Se calcula que este puente se construyó poco después del de Cantilla, es decir, a mediados del siglo XVI. Era vital para que los viajeros pudiesen llegar y salir de Badajoz.

DESPUÉS ANTES

En concreto la rehabilitación ha consistido en el desbroce y limpieza del entorno, restauración del tablero mediante firme empedrado a tizón, reconstrucción de los muros y pretiles destruidos mediante mampostería ordinaria de piedra del lugar tomada con mortero de cal, reconstrucción de parte inferior del arco central, excavación y encauzamiento del arroyo Herrerín aguas arriba del puente, además de la limpieza de lodos bajo arcos y tajamar, aumentando la sección de desagüe y ejecución de escollera de protección.

Se arreglará el camino a Bótoa

En la inauguración de la rehabilitación Higuero ha indicado que estas obras son fruto del «compromiso de la presidenta María Guardiola y el compromiso de esta Consejería de cuidar las cañadas reales. Eran las autovías del ganado, las autovías por donde se movía la trashumancia, que fue fundamental en una época en Extremadura y nosotros debemos cuidar y conservar este patrimonio tan bonito que tenemos».

El consejero de Mundo Rural ha reivindicado que su departamento ha invertido 738.720 euros en actuaciones realizadas en lo que va de legislatura en vías pecuarias de la región. Así mismo ha anunciado que para este año cuentan con 2,5 millones de euros para seguir invirtiendo en las cañadas reales. Dentro de este presupuesto se incluye el arreglo de toda la ruta que hay desde Badajoz a la ermita de Bótoa, que será renovada.

DESPUÉS ANTES

A este respecto el alcalde de Badajoz ha agradecido la inversión de la Junta y ha destacado que se trata de un camino muy querido por los pacenses que lo usan para ir a Bótoa y también por deportistas y senderistas. «Es una muestra del compromiso de la Junta Extremadura con la ciudad, también con la recuperación de algunos de los elementos históricos que tiene la ciudad y los territorios que la circundan», ha añadido el regidor pacense.

Paralelamente al arreglo del puente sobre el arroyo Herrerín, la Consejería de Mundo Rural ha invertido 5.899 euros en sellar pozos que suponían un riesgo. En concreto en el pozo de Sancha Brava se han desbrozado los alrededores, se ha demolido el abrevadero en mal estado y se ha llevado a cabo la limpieza interior de pozo, además de adecuar y proteger el brocal.

DESPUÉS ANTES

En el Pozo Colada de la Pinela también se ha desbrozado el pasto alrededor del pozo para evitar peligro de incendio durante la ejecución de los trabajos y se ha ejecutado forjado de hormigón y losa para su sellado.

El puente del Cantillana

En su intervención Ignacio Higuero ha asegurado, además, que la Junta mantiene su compromiso de apoyar económicamente la rehabilitación del puente de Cantillana. Esta pasarela es mucho más grande que la que se ha arreglado y está en peligro porque ya ha sufrido varios derrumbes. El problema es que su titularidad no está determinada, no hay una institución que la tenga entre su patrimonio, aunque el consejero ha apuntado que es del Ayuntamiento de Badajoz. El Consistorio se comprometió a través de su pleno municipal a asumir el puente, pero no se ha completado este trámite.

Higuero ha indicado que, independientemente de esto, «al mantenimiento del puente debemos contribuir todas las administraciones, porque yo creo que es un debe es un bien de interés cultural que debemos cuidar todos los extremeños».

La Confederación Hidrográfica del Guadiana lidera por el momento la recuperación del puente de Cantillana. Esta entidad estatal ha sacado a concurso un proyecto de rehabilitación que debe estar finalizado en el plazo de un año. Ignacio Higuero ha asegurado que la Junta aportará fondos para llevar a cabo el proyecto de recuperación una vez terminado el estudio.