El Desafío San Fernando de Badajoz regresa tras cinco años, será el 21 de septiembre El evento deportivo organizado por la Brigada Extremadura XI incluye en su programación una jornada de puertas abiertas

Miércoles, 10 de septiembre 2025

La Brigada Extremadura XI celebrará el próximo 21 de septiembre el Desafío San Fernando en la Base General Menacho. Esta carrera de carácter solidaria tiene como objetivo recaudar fondos para la Cruz Roja y promover la participación de la comunidad en el deporte.

El Batallón Zapadores XI organiza un evento deportivo que espera reunir a atletas de todas las edades. El programa incluye cuatro pruebas: un cross de 10 kilómetros, otro de 21 kilómetros, la conocida como 'Race', que combina running y workouts, y la OCR infantil, una carrera de obstáculos para los más jóvenes.

La presentación del Desafío San Fernando ha tenido lugar este miércoles en el Auditorio de Caja Almendralejo con la presencia del director deportivo de la prueba, Brigada Darío Barrena; el jefe del Batallón Zapadores XI, Vicente Simón Carmena del Amor; el presidente de la Asamblea Comarcal Cruz Roja Badajoz, Jose Antonio Jiménez; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo; y el director general de deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro.

«Con el paso de los años, el Desafío San Fernando se ha consolidado como una cita de referencia en la que se fortalece el vínculo entre las fuerzas armadas y la sociedad civil», ha resaltado Vicente Simón Carmena del Amor.

Por su parte, José Antonio Jiménez ha agradecido la labor solidaria: «Para nosotros va a ser un apoyo para seguir ayudando a las personas que lo necesitan y desde Cruz Roja pondremos a disposición todos los medios disponibles para que el evento siga siendo de primera calidad».

El concejal Juan Parejo ha reivindicado el deporte pacense y agradecido a todos los asistentes, así como a José María Palacios, de Cajalmendralejo, por «tener siempre la puerta abierta». La presentación de la prueba tuvo lugar en el salón de actos de la sede de la entidad financiera en Badajoz.

Además de la parte deportiva, este evento contará con una jornada de puertas abiertas acompañada de actividades para compartir con toda la familia. «Queremos no solo que venga el corredor, sino que lo haga toda la familia y se diviertan», ha concretado Barrena.

Desafío San Fernando

Esta prueba nació en 2013 pero sufrió un paréntesis tras la llegada de la pandemia y lleva cinco años sin realizarse. El Batallón Zapadores XI organiza la prueba deportiva como parte de las actividades de celebración del Santo Patrón del Arma de Ingenieros y unido a una jornada de puertas abiertas. Esta carrera surgió con la intención de integrar en las clásicas competiciones que se celebraban con motivo de San Fernando al resto de Unidades de la Brigada.

El objetivo del evento deportivo es recaudar fondos para la Cruz Roja, además de promover la actividad física y el deporte en la comunidad de Extremadura. También fomentar la solidaridad entre los participantes y el público en general. Por otro lado, busca fomentar la cultura de defensa con la jornada de puertas abiertas.

Datos clave

La apertura de puertas será a las 8.00 horas.

El precio de inscripción es de cinco euros íntegros para la Cruz Roja, y el plazo permanecerá abierto hasta el domingo 14 de septiembre.

Para la prueba de cross de 10 kilómetros y 21 kilómetros, el número estimado de participantes será de 200 personas para cada una. En race habrá 120 plazas y en OCR infantil 500.