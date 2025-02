El derrumbe de una pared en el Casco Antiguo de Badajoz deja a la intemperie la casa de Carmelo

Pasaban las nueve de la noche de este miércoles cuando un fuerte estruendo asustó a Pablo Preciado, que se encontraba en la casa donde vive junto a su abuelo en el número 22 de la calle Joaquín Roojas Gallardo. «Salí corriendo porque me asustó el ... sonido tan fuerte, entonces la pared se desplomó», cuenta.

La pared que se ha venido abajo pertenece a un solar del Ayuntamiento que colinda con la vivienda de Carmelo Dávila donde en la década de los 70 tuvo una discoteca y que ahora utiliza como vivienda. «Llamamos a los bomberos y a la policía local, se ha caído la pared y en mi casa entra todo el aire y el agua de la lluvia de la calle», comenta el propietario.

El muro que media alrededor de doce metros de longitud ha dejado a la intemperie uno de los laterales de la vivienda de Dávila. «Es la mediana de separación del solar que tiene el Ayuntamiento al lado de mi casa. Estaban avisados porque yo veía que esto iba a pasar, pero tienen esto abandonado a propósito porque lo que quieren es quedarse con todas las viviendas de la zona para poner en pie aquí su proyecto», señala el afectado.

Responsabilidad con el solar

Ante el temor de un segundo desplome Carmelo llamó a la Policía Local y los bomberos que se desplazaron hasta el lugar de los hechos. «Vino también el arquitecto del Ayuntamiento y nos dijo que podíamos estar aquí por el momento, hasta que llamásemos a otro arquitecto que ordenase la reconstrucción», explica su nieto que asegura que el suelo de su vivienda, que tiene ocho metros de profundidad, no corre ningún riesgo porque los pilares que lo sostienen están en buenas condiciones.

Tras la caída de esta pared el salón de la vivienda que se ha derrumbado se asoma a un precipicio de ocho metros de profundidad que da al solar del Ayuntamiento. «Los bomberos nos dijeron que esto es una poza y que con las lluvias se acumula el agua, lo que perjudica a nuestra vivienda porque coge humedad», explican.

Una humedad que ha paralizado las obras de reforma que hace unos meses comenzaron en la cocina. También tiene llena de goteras el salón y varias habitaciones de la vivienda. «Esto lo he denunciado también desde hace años pero nadie me hace caso. De la situación que había con la pared avisé al Ayuntamiento en diciembre, quedó en contactar conmigo y aún no lo ha hecho», lamenta.

Con este hecho los vecinos piden que el Ayuntamiento se haga cargo de su solar donde las malas hierbas y el abandono afectan a las viviendas colindantes. Una petición a la que ya se sumó SOS Casco Antiguo al introducir este solar en el paquete de las 197 denuncias de viviendas en ruinas que hay en este barrio.

«Esta propiedad ruinosa del Ayuntamiento es una más de las que hemos denunciado y que el Consistorio tiene las competencias de la vigilancia y el control y que no está ejerciendo», afirma el presidente de SOS Casco Antiguo, Luis Pacheco que asegura que lo que les preocupa a los vecinos es que esta situación de lugar a un mal mayor. «Todos los años se cae alguna vivienda, la semana pasada fue en la calle Chapín, ayer la pared de al lado de la casa de Carmelo Dávila y que pudo ocasionar algún daño personal. Esto incumbe al Ayuntamiento como mal propietario», sentencia.

Pacheco señala que es el Ayuntamiento quien tiene que asegurar ahora las condiciones de habitabilidad de la vivienda de Carmelo, restituirla a la situación en la que estaba antes de los daños. «Además, este vecino seguramente esté en condiciones de pedir una indemnización por daños y perjuicios», afirma. Pero ante todo los vecinos piden responsabilidad sobre el solar cuya pared se ha derrumbado.

Se desconoce hasta ahora la postura del Ayuntamiento con quien HOY ha intentado contactar para conocer la situación sin obtener respuesta.