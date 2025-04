Denuncia falsa: «Haced el favor de que mi mujer no se entere de lo que ha pasado»

Engañar al seguro. Esa es una de las motivaciones que llevan a algunas personas a presentar una denuncia falsa. Pero junto a este tipo de ... estafa existen otras denuncias que buscan ocultar comportamientos «indebidos» o no admitidos socialmente. «Nos encontramos con muchísimo hurto amoroso, que es aquel en el que un hombre mantiene un encuentro con una mujer y al final descubre que le han robado. En un primer momento presentan la denuncia, pero a la hora de la verdad muchas veces la retiran por vergüenza».

Uno de los casos que se recuerdan en la Jefatura Superior de Policía es el que protagonizó una pareja que se presentó en la comisaría a denunciar que al marido le habían robado el dinero. «Venían los dos, pero la que llevaba la voz cantante era la mujer. El marido callaba mientras ella explicaba lo que le había sucedido».

«Tomamos nota, sin prisa, pero hubo un momento en el que el hombre se quedó a solas y nos contó que lo que realmente había sucedido es que después de salir del trabajo se había ido de fiesta con unos amiguetes y se había fundido la pasta. Y no se le ocurrió otra idea que decir que le habían robado a punta de navaja para que su mujer no se enterara: Haced el favor de que no se entere, porque si realmente le cuento lo que me ha pasado, no sé lo que puede suceder», nos dijo acongojado.