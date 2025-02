La denuncia anónima de agresión sexual en el PSOE abre una grieta en el partido

El escrito auspiciado por militantes del PSOE que pide al Comité de Ética y Garantías del partido que actúe contra el secretario local en Badajoz, Ricardo Cabezas, por sus manifestaciones sobre la denuncia anónima de agresión sexual evidencia que este caso ha ... abierto una grieta en el partido.

El episodio se remonta al domingo, cuando la periodista Cristina Fallarás publicó un testimonio en sus redes sociales. Este está formulado de forma anónima y narra una situación vivida en Badajoz hace cinco años con un cargo del PSOE pacense, con quien una mujer dijo haber tenido una relación sexual sin mencionar de quién se trata. Durante ese encuentro, ella le pidió que usara un preservativo, algo que él no hizo.

A preguntas de HOY, Ricardo Cabezas dijo el martes que una denuncia de este tipo no debe de ser anónima, que ese testimonio ha extendido la duda sobre los 4.000 hombres del partido en la provincia y que, además, él mismo se había sentido nervioso y señalado en un acto público.

A raíz de esas palabras, el miércoles, un grupo de militantes del PSOE hizo circular una carta que presentaron ante el Comité de Ética y Garantías del partido para pedir que actúe contra Cabezas. «Estas afirmaciones no pueden proferirse en nombre o bajo los cargos de representación del PSOE de Extremadura», recoge la carta que HOY publicó en la edición de ayer.

La misiva ha ahondado esa grieta. De hecho, servicios de prensa del partido se pusieron en contacto con este diario muy molestos por que esa carta hubiera trascendido y afirmaron que el Comité es un órgano confidencial que no proporciona información. Debido a esas molestias internas, los militantes consultados por HOY piden guardar su anonimato.

«El PSOE es un partido feminista. Pero esto (reclamar que se actúe contra Cabezas) parte de un grupo de mujeres muy sensibilizadas con este tema y que no consienten ni media», asegura un militante que dice no haber firmado esa petición de cese. Aunque entiende que «esas palabras son un error de Ricardo, pedir que se actúe contra él por esto es una exageración».

La carta surgió de socialistas asociadas a movimientos feministas muy activos y se difundió posteriormente por whatsapp a contactos individuales y a través de grupos del partido regional y provincial.

Un socialista que reconoce haberla firmado indica que se indignó con las declaraciones del secretario local porque él «no se siente señalado como hombre» por la acusación anónima. «Es un comentario machista y había que responderlo», afirma.

Otros, en cambio, no estiman tampoco oportuno el movimiento en contra de Cabezas. Sobre todo, ven impropio el momento por coincidir con la tragedia de Valencia. «Parece que estamos a otras cosas cuando los efectos de la DANA son tan devastadores que estamos todos sobrecogidos». Es más, hay quien cree que si esa carta no hubiera trascendido, el testimonio anónimo se habría olvidado por el impacto emocional que la catástrofe ha causado.

Pero la carta sigue abierta, continuaba ayer recabando apoyos y fuerza al Comité de Ética y Garantías a posicionarse. «El Comité valorará las palabras de Cabezas en función de los estatutos del partido y no tengo claro que haya infringido alguno», dice a este diario otro socialista más.

Todas las fuentes consultadas subrayan que fueron unas declaraciones desafortunadas en un momento delicado sobre un tema en el que, además, subyace mucha polarización.

El partido se ha dirigido a Cristina Fallarás para pedirle que contacte con la afectada, le muestre la solidaridad del PSOE y le pregunte si pueden contactar con ella. Pero Fallarás no ha proporcionado el contacto.

Lo primordial, dicen todos los consultados, es apoyar a la mujer que se ha sentido violentada. En este sentido coinciden con Cabezas, que dijo a HOY: «Lo más importante: tolerancia cero ante este tipo de situaciones, apoyo a la supuesta víctima y asegurar que vamos a hacer todo lo posible».

Aun así, hay sectores que comparten con él las dudas en prestar un apoyo incondicional a una manifestación anónima realizada en redes sociales, donde no se ha contrastado el testimonio. «Todo lo que se dice en redes sociales no tiene por qué ser creíble», dice una mujer que coincide en que las palabras de Cabezas no le gustaron. Pero que ve un exceso la respuesta que se ha generado.

Y, por esa desproporción, hay quien relaciona esa carta al Comité con los sucesivos procesos en marcha para renovar el partido a nivel provincial y, sobre todo, en el ámbito local.

Cambio electoral

Ricardo Cabezas se ha presentado en tres ocasiones a las elecciones municipales y, aunque ganó la segunda, no pudo gobernar por un pacto entre PP y Cs. Además, lleva como secretario general en la ciudad desde 2017 y hay quien cree que es el momento de que dé un paso al lado.

Tras las elecciones de mayo él dijo que no volvería a ser candidato. Pero ahora no está tan claro que quiera dejar la secretaría general del partido a nivel local. De hecho, se abre la posibilidad de que él repita como secretario local y la concejala Silvia González sea la candidata a alcaldesa. Hace meses se barajó a la edil Concha Baños, una opción que va perdiendo adeptos. Pero al mismo tiempo los gana la diputada nacional Maribel García como posible alternativa a Cabezas en la secretaría general.

Y es en esta liza donde algunos creen que esta carta también tiene una lectura. «Hay quien la ha firmado con buenas intenciones y otros que, teniendo malas intenciones para quitarlo de en medio, se han aprovechado y mezclado», opina un socialista. Incluso hay quien cree que todo esto «es un guantazo a Gallardo en la cara de Cabezas», una frase que para otros es directamente una interpretación de ciencia ficción.