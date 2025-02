Cuatro meses con las aguas sucias de Las 800 en la puerta de su casa

. La ventana de la habitación de Soledad Jiménez, ubicada en el número 7 de la calle Gévora del barrio pacense de Las 800, lleva meses cerrada.

Bajo su ventana una balsa de aguas residuales inunda la acera de la calle, donde el mal olor ... y la suciedad atrae a moscas, mosquitos y otros animales.

«Estoy embarazada de seis meses y tengo miedo de contraer alguna infección a causa de las aguas sucias que tengo a las puertas de mi casa», cuenta desesperada esta vecina, que lleva meses quejándose en el Ayuntamiento de esta situación.

Jiménez cuenta que aunque el problema se agrava cuando llueve la situación este verano ha sido muy delicada. «Las altas temperaturas desprendían un olor horrible y atraía a todo tipo de animales, porque mis vecinos han visto hasta las ratas pasear», recuerda angustiada esta vecina, que el pasado 21 de octubre presentó una queja al Ayuntamiento porque la Junta de Extremadura, que es a quién corresponde la reparación, no les atiende. «He limpiado las alcantarillas que hay en mi acera para evitar que el agua se estanque, pero nada. Nadie nos escucha ni nos atiende. Estamos abandonados».

Las lluvias de las últimas semanas ha agravado el problema, pues desde entonces ha aumentado la cantidad de agua que expulsa el colector, lo que a veces deja anegada la entrada de su casa. «Temo que llueva porque me quedo incomunicada. Es muy difícil vivir así. Lo único que quiero es que nos atiendan y nos solucionen el problema», subraya.

Este colector no es el único que ha dado problemas en Las 800, pues el año pasado ocurría lo mismo en el que Manuel Vilas tiene a las puertas de su casa.

«Era tanta la presión que soportaba por la suciedad acumulada que terminó rompiendo el desagüe del baño de mi casa. Tuvimos que hacernos cargo de la reparación del colector, además de la obra que me vi obligado a hacer en la vivienda», cuenta.

Una reparación que ascendió a los 1.800 euros, además del gasto del camión que fue a desatascar el colector. «El Ayuntamiento dice que él no puede hacer nada que ver y la Junta no nos coge el teléfono. Así que contraté un camión para que se desatascara la arqueta, cuando es un problema de la calle, no de mi casa», subraya Vilas.

No es municipal

Esta solución es la que no quiere Soledad, que asegura que ella no se va a costear la reparación del colector, que según ha contado Aqualia a HOY no es de su competencia por estar en la zona de Santa Engracia. «En Aqualia no nos encargamos del servicio de Saneamiento y Alcantarillado porque no se trata de una red municipal y es propiedad de la Junta de Extremadura», afirman.

En este sentido aclaran que el único servicio que esta empresa presta en este barrio es de abastecimiento. De ahí que no sea su competencia la limpieza de las alcantarillas ni la de los colectores de este barrio.

Ampliar Ángel Rodríguez muestra el atasco en otro colector. C.Moreno

Por su parte la Junta no ha dado ninguna respuesta a HOY, como tampoco se la ha dado a Soledad. Tampoco a Patricia Domínguez, a quien se le filtra parte del agua sucia que expulsa el colector y que exige también una solución.

Una petición a la que se suma Ángel Rodríguez, que llegó a Las 800 hace unos años y asegura que son los vecinos los encargados de limpiar las calles. «Esto es tercermundista se pasan la pelota unos a otros y no nos hacen ni caso. Ni barren las calles , ni quitan las malas hierbas y ahora no limpian ni las alcantarillas».