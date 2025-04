Cuatro acusados de traficar con droga en Badajoz piden la nulidad de las detenciones y los registros

La Audiencia Provincial juzga desde ayer a los cuatro supuestos miembros de una organización dedicada al tráfico de droga en la ciudad para los que ... se piden penas de hasta 11 años de prisión. Ese grupo fue desarticulado después de que la Policía Nacional interceptase en la rotonda de los Tres Poetas un coche con dos kilos de heroína.

Tras esa operación fueron realizados varios registros y la investigación concluyó con la detención del supuesto cabecilla de la trama, sus tíos y un hombre sin antecedentes contratado para transportar la droga.

Los cuatro se sentaron este miércoles en el banquillo para negar los hechos, aunque ninguno de ellos respondió a las preguntas de la acusación pública.

Tres de los encausados son defendidos por José Duarte, quien solicitó la suspensión del juicio tras argumentar que parte del expediente judicial ni siquiera ha podido ser consultado por las partes porque esa documentación se les ha facilitado en un sistema informático que no es posible abrir.

En la misma tesis abundó Alfredo Pereira, el letrado del cuarto acusado. Coincidió en que esa circunstancia puede ser clave porque el juzgado que instruyó el caso tampoco tuvo acceso a esa información cuando prorrogó las escuchas telefónicas que permitieron a la Policía Nacional saber cuándo se iba a entregar la droga. Este letrado cree que tanto las escuchas como la colocación de micrófonos en los vehículos de la organización se realizó sin que la jueza instructora tuviera en su poder las escuchas. «La instrucción debe ser considerada nula, todas las actuaciones posteriores deben ser invalidadas».

El representante del Ministerio Fiscal admitió que el informe referido a la geolocalización de los móviles no debe ser considerado una prueba válida porque las partes no han podido acceder a él antes del juicio, pero dijo que esa circunstancia no afecta a las escuchas. En todo caso, el fiscal dejó claro que la operación fue fruto de los seguimientos policiales, por lo que no tiene sentido poner en duda su validez.

Sobre esta circunstancia testificó el jefe del Grupo III de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, quien confirmó que antes de solicitar la intervención del teléfono del principal acusado hicieron seguimientos. «Sabíamos que se reunía con personas del mundo de la droga en lugares apartados. Eso, y sus antecedentes policiales, justificó que pidiésemos la intervención de su teléfono».

Con posterioridad las escuchas fueron prorrogadas en doce ocasiones. El jefe policial indicó que siempre facilitaban la transcripción de las conversaciones que justificaban la prórroga y los archivos de audio, si bien reconoció que tras las detenciones el juzgado solicitó todos esos audios en un disco duro. «Desde los juzgados nunca se nos requirió que cambiáramos los archivos de formato, pero sí se le remitió todo en un disco duro». Para las defensas, esa afirmación demostraría que el juzgado autorizó las prórrogas sin tener los audios.