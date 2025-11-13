Cruz Roja reunirá este sábado a más de 500 personas para celebrar el Día del Voluntariado

Redacción BADAJOZ. Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Cruz Roja reunirá este sábado, 15 de noviembre, a más de 500 personas en Badajoz para celebrar el Día del Voluntariado en el que se reconocerá la labor y esfuerzo de sus miembros.

Será una jornada de «encuentro y convivencia» entre voluntarios de Cruz Roja, en la que se hará balance de un año de actividad y se entregarán reconocimientos a personas que, por su especial implicación, han destacado por su labor dentro de la institución».

Así, recibirán reconocimientos miembros de la sección juvenil de Cruz Roja, de los programas de intervención social y con especial significación, voluntarios de la Unidad de Emergencias por su compromiso y participación durante este verano en los incendios que han afectado a Extremadura y durante la DANA de octubre 2024.

Tras este acto institucional, que se celebrará en el auditorio del Edificio Siglo XXI de Badajoz a las 10.45 horas, se dará paso a una jornada más lúdica y distendida, donde los voluntarios podrán disfrutar de diversas actividades, conocer nuevos recursos que está incorporando la institución en la región, y también algunos vehículos y materiales históricos que se utilizaban en las asambleas de Cruz Roja en Extremadura durante los años 80 y 90.

Cabe destacar que Cruz Roja cuenta en Extremadura con 17 asambleas comarcales y más de 40 puntos de presencia, tanto en el entorno urbano como en el rural, desarrollando proyectos de distinta índole, en el ámbito social y sanitario, informa la ONG en nota de prensa.

Cada año, se ponen en marcha numerosos proyectos sociales, como de atención a personas mayores para romper la soledad no deseada y la atención a personas en situación de calle o de apoyo socioeducativo con menores de familias en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, el voluntariado de Cruz Roja Extremadura forma parte activa del sistema público de emergencias, interviniendo en urgencias del día a día a través del 112, así como en las grandes emergencias que afectan a nuestra región.