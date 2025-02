Cristina Magro: «Vamos a desfilar como modelos para dar visibilidad a las personas amputadas»

A Cristina le falta una pierna de nacimiento, pero le sobran belleza y valentía. Por esa razón esta semana desfilará en Badajoz como modelo. Será para lucir ropa y también mostrar su prótesis.

Cristina Magro Travado tiene 30 años y es de Villafranca de los ... Barros. Por una malformación de nacimiento le falta parte de su pierna izquierda, por lo que lleva toda su vida usando prótesis para poder caminar. «Como me pasé toda la vida en una ortopedia, me dediqué a ello», dice con gracia antes de explicar que decidió convertir su peculiaridad en su profesión y ahora es técnico ortoprotésico.

«De pequeña salía con 40 grados y con vaquero para que no se viese la prótesis. Ahora la enseño, no tengo complejos»

Trabaja en una empresa de accesibilidad. Pero el 21 de octubre, en el Palacio de Congresos de Badajoz, compatibilizará esta labor con la de modelo y participará en una pasarela solidaria organizada por Andade (Asociación Nacional de Amputados de España) que pretende recaudar fondos pero, sobre todo, dar visibilidad a este colectivo.

Cristina será la única extremeña que se suba a la pasarela y es que no es fácil encontrar personas amputadas que luzcan sus prótesis sin complejos. «El objetivo es dar visibilidad a las personas amputadas y que en Extremadura se vea un poco más porque parece que aquí el tema es un poco tabú», dice esta joven.

«Pensé que era la única»

Cristina explica que no se suelen ver personas con amputaciones porque habitualmente ocultan las prótesis. «En una ciudad como Madrid o Sevilla está más visto, pero yo que soy de pueblo... Cuando yo era chica pensé que era la única en el mundo porque nunca había visto a nadie».

Para que eso cambie y los niños y los mayores lo vean como algo normal se ha animado a participar, porque actualmente a ella no le importa mostrar sus piernas. De hecho, suele compartir imágenes como cualquier joven realizando todo tipo de actividades. Una de las que muestra en sus redes sociales es en un festival de música y decoró su prótesis con luces. «Llevo toda la vida y no tengo complejo ninguno. Es más bonito estar libre».

Esta joven admite que ella no siempre fue así, en su adolescencia era un problema. «Yo iba en pleno verano, con 40 grados, con el pantalón vaquero largo para que no se viera».

También ha vivido momentos duros. «Hay gente y gente, hay gente para todo. De pequeña, los niños no entienden qué es eso, tienen curiosidad y los niños a veces son más crueles por desconocimiento. Sí tuve una época mala, pero ahora no siento ningún rechazo».

Actualmente trabaja en una empresa de accesibilidad, no tiene contacto directo con clientes de ortopedia técnica, pero sí trató con personas en su misma situación cuando estaba haciendo las prácticas de su especialidad. «La gente empatizaba mucho conmigo porque no es lo mismo que te atienda una persona que no tiene ningún problema de este tipo, que una que te entienda».

Como persona que necesita prótesis y como experta en ortopedia destaca que los miembros artificiales han avanzado muchísimo. «Se ha modernizado. Cuando era pequeña tenía pies que no se movían nada, era como una pierna de palo», dice entre risas.

«Ahora hago de todo. La verdad, de chica también lo hacía con la pata de palo porque te acostumbras, pero ahora hay piezas mucho mejores».

Cristina detalla que hay mejores materiales, pero lo más importante es que las prótesis tienen mejor movilidad para que las personas que las usan puedan realizar los mismos movimientos que con una extremidad. «El movimiento de una rodilla es muy difícil de imitar y ahora hay piezas que son una pasada, que permiten muchos movimientos», explica.

Esta semana será la primera vez que sea modelo. «Estoy nerviosa porque soy más bien vergonzosa, pero sé que es importante».

«Me parece muy interesante para abrir las mentes de la gente aquí en Extremadura. Al principio dudaba sobre lo de hacer de modelo, por la vergüenza, pero venía gente de otros sitios de España a desfilar, muy lejos, y yo aquí cerca tenía que ayudar».