Cortes de agua en la periferia de Badajoz: «¿Si esto pasara en Las Vaguadas no se habría solucionado ya?»

Las viviendas de la carretera de Sevilla llevan ya muchos meses sin una disponibilidad continua y regular de agua y no pueden soportarlo más. ... Adela Tamayo, residente en una mancomunidad de 200 casas de la zona, en la avenida Felipe Trigo, es una de ellas. Muchos días no tienen agua, en otros viene y va, y los más están a la expectativa de lo que pueda pasar. «¿Tendré agua para ducharme, para beber o para fregar los platos?», se pregunta constantemente la vecina pacense.

«La verdad es que nunca sabemos qué va a ocurrir. Mira, desde hace un par de días antes de Nochevieja no hemos tenido agua regularmente. El fin de semana ha sido horroroso», explica Tamayo. «Ya el día 30 cortaron el agua a las ocho de la tarde. Y el día 31, hasta las ocho de la tarde más o menos, no nos la volvieron a poner. Pero vamos, duró poco, porque se volvió a cortar hasta el día de Año Nuevo».

Desde entonces, afirma, han estado un poco mejor. «Un poco mejor» para ella es que tengan agua la mayor parte del día, no que tenga siempre. «Va a trompicones, claro. Y ya no sabemos qué hacer».

Las tuberías son muy antiguas, según Aqualia, y se debería cambiar la red, aunque la responsabilidad sea del Ayuntamiento

Según ella, que ha visto muchos parches para intentar solucionar el asunto, las tuberías de la zona son muy antiguas y muy viejas. Van desde el Cerro de Reyes hasta la carretera de Sevilla y, cuando se cierran los fines de semana, con menos trabajo, existe una mayor presión, que es lo que hace que revienten las tuberías.

Aunque los últimos meses han ido a peor, no es un problema nuevo. «Llevamos años así, cada vez que llega un fin de semana, temblamos. Y siempre pasa lo mismo: cortan y no podemos fregar, no podemos cocinar, ni ducharnos, ni lavarnos, ni nada. Siempre vemos a los vecinos yendo a las tiendas con sus garrafas porque sabemos lo que va a pasar», lamenta.

Tanto Adela Tamayo como su marido, Cipriano Díaz, demandan que se preocupen de estas instalaciones, porque no pueden estar cada dos por tres así. De hecho, Tamayo llamó directamente a Aqualia. «Siempre nos dicen que lo arreglan cuando revientan las tuberías. 'Esta semana lo hacemos'. Y es cierto, lo hacen, pero al tiempo se estropea otra».

Con el Ayuntamiento de Badajoz no han podido hablar directamente, pero la vecina pacense denuncia que no les hacen «ni caso». «Creo que los barrios de la periferia no interesan, sólo la zona centro y otras partes de la ciudad. ¿O crees que si esto pasara en Las Vaguadas no se habría solucionado ya?», señala, antes de añadir: «Y luego el alcalde diciendo que quiere soterrar las autopistas, tiene narices el asunto. ¿Va a soterrar toda una autopista y no pueden arreglar ni unas tuberías?».

A Tamayo le da miedo Carnavales, porque sabe que volverán a estar sin agua, como sucede en todas las fiestas grandes. Por ello prefiere estar tres días sin ella con tal de que lo pongan todo nuevo. «Lo que se hace ahora sirve para un día. Poco más».

¿Quién es el responsable?

HOY ha contactado con Aqualia, desde donde confirman que es cierto todo lo que cuenta Tamayo. «Podríamos decir, entre comillas, que hacemos esos parches de los que habla la vecina. La concesionaria, en este caso nosotros, tiene el mantenimiento y la reparación de la red, que no la renovación. Si hay obsolescencia en la red, ese tipo de inversión, que es alta, debe llevarla a cabo el Ayuntamiento correspondiente».

Fuentes de la empresa consideran que los vecinos «en parte» tienen razón, pues las redes antiguas se desestabilizan con la presión, creando roturas. Sucede, sobre todo, por la noche, cuando se acumula la presión.

«Estamos trabajando para equilibrarlo de nuevo, y esta misma semana se solucionará», adelantan.

Pero el cambio de red necesario para que no vuelva a haber problemas, insisten, no es su responsabilidad. «No podemos renovarla, y las redes antiguas soportan poca presión. Para arreglarse de manera definitiva debe cambiarse».

HOY ha preguntado al Ayuntamiento por este asunto, pero no ha recibido respuesta.