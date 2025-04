El corazón indomable de Camela conquista Badajoz

Con la borrasca Filomena que enterró en nieve Madrid en enero de 2021, media España se sorprendió de cuánta gente guardaba palas en sus trasteros. ... En un concierto de Camela lo que resulta asombroso es la gran cantidad de personas que se saben sus canciones enteras y las cantan una estrofa detrás de otra sin mirar atrás. El grupo madrileño compuesto por Dionisio Martín y María de los Ángeles Muñoz hace entrañable la denostada palabra 'cuñados' porque cuando aparecen sobre el escenario todo es felicidad. Ya se sabe que el dúo Camela ha convertido la tecno rumba en un género musical que en cualquier diccionario llevaría su foto. Pero, para ser justos, anoche en la Feria de San Juan de Badajoz, antes de que aparecieran ambos lo que electrizó el ambiente fue el sonido de ese órgano dando esos acordes inconfundibles. Si un minuto antes todo ese solar era campo, de repente se convirtió en verbena.

La fiesta se desató justo a las 22 horas y 32 minutos de anoche, víspera de la víspera de San Juan. A un lado una carpa de circo, al otro las luces de fantasía del ferial. En lo alto la luna llena. Si empieza a sonar en directo 'deja de pensar, me tienes que contar lo que pasó…' ¿se puede pedir más para arrancar el verano?

La vida es muy corta para fingir que no te gusta Camela. La frase no es mía, está estampada en una de las camisetas que Cristopher, el hijo de Dioni, vendía ayer a 17 euros junto al resto del merchandising, lo que incluye peluches con la cara de los dos artistas que más vendieron cuando existían las casettes en las gasolineras. En Badajoz nadie fingió anoche y esa máxima se hizo carne con más de 9.000 entradas vendidas, casi lleno, según la organización. No era un público en mallas y bisutería dorada como el de los inicios, sino una muestra variada de la sociedad pacense, la que un rato antes se entonaba en El Estoque, La Voltereta y Tendido 22 jactándose de que tenían entrada para zarpar hacia el amor. Bueno, y el desamor, el otro gran tema universal que el fenómeno Camela convierte en himno una y otra vez desde hace ya media vida, como se recuerda en la pantalla de bienvenida de su gira: 'Camela, 30 años contigo'.

Ampliar Público en el concierto de Camela. Pakopí

Digamos que en el concierto de Badajoz se vieron ayer más camisas que camisetas sin mangas, más cuarentones que adolescentes, mucho buen rollo e incluso media docena de bebés en sus sillas a los que los padres les movían los brazos cuando aún estaban despiertos.

María de los Ángeles, la voz aguda más imitada en los karaokes de España, actuó de negro, con bata verde y dorado y pelo cobrizo con coleta alta que bajaba infinita por su espalda. Dioni, también de negro, recordó a los presentes que si el mundo del pop idolatra el 'moonwalker' de Michael Jackson, en la península ibérica solo él es capaz de encender a las masas girando como un molinillo con las palmas hacia arriba. Y si entre los dos ya encaran sus miradas acercándose paso a paso durante alguno de sus estribillos, el que no se enamora, aunque sea un rato, es que está hecho con inteligencia artificial o no pertenece a este universo.

En total Camela cantó 16 canciones incluyendo tres bises que remataron con 'Cuando zarpa el amor', esa última vez con toda la artillería instrumental pues un rato antes María de los Ángeles la había entonado sola y sentada en versión acústica. Durante todo el show ella puso la calma y él la marcha y la verborrea, como cuando explicó que su hijo Cristopher y su nuera Alba lo habían hecho abuelo hace año y medio y en la pantalla aparecieron fotos de ese nieto llamado Luca. A continuación, provocando otro tierno ¡oooh!, apareció María Lucía, la otra nieta de su hijo Rubén con Mari, de apenas dos meses de edad. Saludó a su prima Montse, feriante que estos días para en Badajoz y a su primo Joselete. Luego prosiguió con el espectáculo y, al filo de la medianoche y como el abuelo hiperactivo que es, lo dio todo con 'Lágrimas de amor', que para los no iniciados contiene frases como 'Sueño contigo, ¿qué me has dado? Sin tu cariño no me habría enamorado', estrofas más conocidas en este país que las de todos los poetas de la Generación del 27 juntos, al igual que 'Escúchame, compréndelo, es imposible nuestro amor', otro inexplicable prodigio de pareado que los ha metido de lleno y sin complejo en la historia de la música española.

El año pasado Camela dio 96 conciertos, en este 2024 llevan 24 y tienen cerrados hasta 86. El día antes habían estado en Aranjuez (Madrid) y hoy domingo actúan en Torremar (Málaga). En Badajoz, anoche, hicieron levantar la mano a quienes estaban enamorados primero y luego a los que no. Salió mitad y mitad y los Camela sentenciaron con una frase llena de esperanza para esta feria de San Juan que acaba de comenzar: «Recordad, el amor nunca se busca, se encuentra»