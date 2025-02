Convocado el concurso del cartel de San Juan, dotado con 1.500 euros

El cartel que mejor represente la feria de San Juan obtendrá 1.500 euros. Ese es, al menos, el anuncio que acaba de realizar el ... Ayuntamiento de Badajoz, que ha convocado el concurso para anunciar la fiesta. En 2022, ganó la sanvicenteña Macarena Gil con 'Una feria gigante'.

Podrán participar en el concurso todos los autores que lo deseen, nacionales y extranjeros, sin límite de obra por autor. Los trabajos han de ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados a otros concursos y que no supongan, en todo o parte, copia o plagio de obras publicadas propias o de otros artistas, siendo descalificados quienes no cumplan estas normas.

El motivo de los carteles será ensalzar la feria a través de sus principales símbolos arquitectónicos y festivos para fomentar el carácter cultural y tradicional de la fiesta.

Características

El cartel deberá estar confeccionado en sentido vertical, 70 centímetros de altura por 50 centímetros de ancho, incluidos los márgenes si los tuviera. Los trabajos deberán presentarse sin firmar y montados sobre tablero o bastidor (tipo cartón pluma) acompañados de una plica cerrada con los datos personales del participante.

En las bases también figura que los carteles no premiados podrán retirarse a partir del 1 de julio hasta el 22 de agosto de este año y advierte que el Ayuntamiento entenderá como cedidos aquellos que no hayan sido recogidos.

El Ayuntamiento realiza una tirada de ejemplares que reparte en establecimientos, comercios, locales o asociaciones, así como lo difunde a través de las redes sociales y las páginas del Ayuntamiento.