La contundente respuesta de La Condesa al consultor de Loewe que consideró un insulto llamar 'Badajoz' a un bolso
La diseñadora extremeña, Marina Conde, ha desvelado esta anécdota sobre una de sus líneas de bolsos
Martes, 14 de octubre 2025, 10:00
La diseñadora Marina Conde, que desde 2010 lleva las riendas de La Condesa, una marca que define como «Aristocracia&Rock'n'Roll», ha vuelto a su ciudad natal durante unos días. Y, precisamente, mientras paseaba por la Plaza Alta de Badajoz, uno de los rincones más llamativos y bonitos de la ciudad, ha recordado una curiosa anécdota que vivió hace unos años cuando decidió bautizar a su colección de bolsos como 'Badajoz' en honor a la belleza de nuestra tierra.
Un nombre que no terminó de conquistar a todos... «Durante un tiempo en La Condesa tuvimos a un consultor que venía de Loewe que me dijo que haber llamado a los bolsos 'Badajoz' era casi que un insulto... porque no era un nombre apropiado para un bolso», desvelaba a través de sus redes sociales.
¿Su respuesta? Hacer oídos sordos y seguir apostando por su ciudad. «Yo, evidentemente, no le cambié el nombre, es que eso es que no has estado en Badajoz... los bolsos se llamaron siempre Badajoz y con esa persona dejé de trabajar», añadía contundente.
Extremadura allá donde va
Como la propia Marina Conde ha señalado en numerosas ocasiones, aunque dejó atrás su tierra, su Badajoz natal, para desarrollar su carrera profesional, nunca ha perdido su esencia extremeña.
Las emblemáticas chaquetas La Condesa Conde han aparecido en más de una ocasión acompañadas de refajos y complementos típicos de Extremadura, un guiño constante a sus raíces.
Fiel a ellas, Marina Conde aprovecha cada oportunidad para regresar a Badajoz y pasear por su antiguo barrio, San Roque. Su vínculo con la ciudad es tan profundo que, en 2018, dedicó una colección a la 'Piscina Conde', el negocio familiar que sus abuelos abrieron en Pardaleras y donde ella misma ayudaba durante los veranos de su adolescencia. Aquel lugar, situado frente a la plaza de toros, sigue siendo recordado con cariño por muchos pacenses.