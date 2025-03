El consorcio de bomberos de Badajoz, a la espera de la resolución sobre la filtración en las oposiciones

Miriam F. Rua Badajoz Jueves, 4 de agosto 2022, 08:45 Comenta Compartir

El Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) está a la espera de la resolución de la investigación que la Policía Judicial tiene en marcha, sobre el caso de la presunta filtración de preguntas en el examen de las oposiciones de conductor mecánico bombero. «Sabemos lo mismo que vosotros», respondió el diputado responsable, Juan Manuel Ortiz, a la pregunta de cómo estaba el proceso judicial, que estalló en febrero cuando la Policía Nacional detuvo a cinco personas, en el transcurso de una operación en la que también figura como investigado el propio gerente del CPEI.

La investigación trata de esclarecer la supuesta filtración de preguntas denunciada por un bombero interino que concurrió a las oposiciones convocadas el año pasado por el servicio de bomberos de la Diputación de Badajoz para cubrir 35 plazas de conductor mecánico bombero.

En la denuncia que recibió la policía se indicaba que antes de realizarse el examen había personas que disponían de 20 de las 50 preguntas de las que constaba el test. El resultado fue la paralización del proceso de oposición y la apertura de unas diligencias de investigación por parte del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, pendientes de resolverse.

Esta misma semana, la Diputación ha convocado oposiciones para cubrir 187 plazas por promoción interna en el CPEI y no prevé implementar ningún mecanismo que refuerce las garantías de las pruebas. «Partiendo del principio de que no sabemos si ha habido una filtración o no de preguntas, no podemos prejuzgar. En ese sentido, seguimos el procedimiento que se sigue en la casa para los procesos selectivos», argumentó Ortiz.