La combustión de unos plásticos complica un incendio en Badajoz Los bomberos están interviniendo desde las cuatro de la tarde en unas parcelas junto a la pedanía de Novelda del Guadiana

Natalia Reigadas Badajoz Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:31

La columna de humo negro que se aprecia esta tarde de sábado en Badajoz procede de un incendio junto a la pedanía de Novelda del Guadiana. La presencia de unos plásticos que se están quemando ha complicado la extinción de este fuego.

El fuego ha comenzado sobre las tres y media de la tarde y pocos minutos después se han movilizado los efectivos del Servicio Municipal de Extinción de Incendios. Una vez en Novelda han comprobado que en la parcela del fuego había unos plásticos que están ardiendo y que complican su trabajo. Por esa razón la columna de humo que se aprecia es tan oscura.

El viernes pasado los bomberos de Badajoz también tuvieron que atender un incendio de pastos en la carretera de la Corte, antes del parque de Tres Arroyos. Un fuego de pastos que se pudo extinguir sin problemas.

Aún no se conocen las estadísticas de incendios de la época de fuegos, que finaliza en octubre, pero todo indica que ha sido un mal año en Badajoz con múltiples incendios de pastos y además de grandes dimensiones. Incluso el Infoex ha tenido que apoyar a los efectivos municipales en varias ocasiones.

Un detenido

El pasado 18 de agosto la Policía Local detuvo a un hombre de 33 años, y vecino de Badajoz, tras ser interceptado por los agentes portando un mechero después de que varios pacenses alertaran a la centralita de que una persona merodeaba con actitud sospechosa por el solar donde se había desatado un incendio. Fue en una parcela entre el Puente Real y el tanatorio, que tuvo que ser desalojado en la tarde del lunes por el humo.

El detenido pasó a disposición judicial dos días después y se determinó su ingreso en prisión. Solo se le relaciona con el incendio del puente Real, aunque se investiga si está implicado en alguno más de los fuegos que han asolado distintas zonas de la ciudad este verano.

Los más graves se han producido en Las Vaguadas y la carretera de Valverde y también en el parque de Tres Arroyos donde han quedado arrasadas 200 hectáreas, incluida parte de la valiosa dehesa municipal.

Temas

Incendios

Novelda

Badajoz

Bomberos