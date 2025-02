BADAJOZ: Colas para comer bifanas y puestos de loza arrasados en la feria nocturna de San Mateo en Elvas

Natalia Reigadas Badajoz Lunes, 19 de septiembre 2022, 17:55 Comenta Compartir

«Es la feria de septiembre de Badajoz». Ha sido el comentario de algunos de los muchos pacenses que han acudido a la feria de San Mateo las noches del primer fin de semana. El ambiente nocturno de estas fiestas en Elvas ha sido un éxito de público. Los pacenses que se han desplazado a Portugal han encontrado colas para pedir una bifana y los puestos de loza arrasados porque las ventas son constantes desde primera hora de la mañana.

La loza sigue siendo uno de los mayores atractivos para los pacenses que se desplazan a Elvas por San Mateo. Los seis puestos que se instalan en el Parque de la Piedad están batiendo récords de ventas y, por las noches, muchos de sus palets y estanterias están vacíos, aunque se reponen con camiones por las mañanas.

«A mi me gusta más comprar por la tarde porque a veces consigues ofertas», explicaba este domingo Manuel Barrueco, un pacense, mientras señalaba un cartel que ofrecía dos bandejas por 5 euros. Él se llevó cuatro en total.

Ampliar Un puesto de loza al final del día. HOY

La abundante afluencia de público también ha desbordado los 'cacharritos' y los puestos de comida que sufrieron colas constantes para poder pedir bifana o pollo con patatas, lo tradicional en San Mateo. También tuvieron mucho ambiente los puestos de 'farturas' (churros). «A mí me encantan los que hacen rellenos y también los de canela», detallaba Ángeles Gómez, otra vecina de Badajoz que fue a Elvas. «Siempre veníamos y en 2019 no pudimos, así que hace cuatro años que no visitábamos San Mateo y se echa de menos».

Otros puestos

Además de los puestos de loza, hay venta de textil, especialmente toallas también artesanía, animales, juguetes, etc. El Parque de la Piedad también cuenta en San Mateo con dos escenarios con actuaciones y una zona donde los vecinos organizan comidas y cenas en mesas. Donde se encuentran más españoles de noche, sin embargo, es en la parte alta del parque donde se instalan una docena de 'cacharritos', entre ellos coches de choque o colchonetas. Muchas familias con niños se desplazaron desde Badajoz para despedir el verano en esta feria.

Este martes 20 de septiembre se celebrará otros de los actos centrales de San Mateo. la procesión de los pendones que sale del centro de Elvas y en la que participan miles de personas. La feria se alargará hasta el 25 de septiembre, por lo que aún hay otro fin de semana para disfrutar de este evento.

Temas

Portugal

Elvas