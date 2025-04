El Club Conciertos Badajoz organiza mañana su tercera actuación en La Santa

Redacción BADAJOZ. Viernes, 25 de abril 2025, 07:44 Comenta Compartir

Tercera cita del calendario de Club Conciertos Badajoz en La Santa. Mañana sábado, 26 de abril, desde las 18.00 horas tocarán Happy New ... Year & 3 AM, una banda joven elegida por la sección joven del Club, y The Black-Suited Ladies.

Happy New Year & 3 AM es una banda de pop-rock nacida en Badajoz. En el año 2013 publicaron su primer LP, titulado 'La mañana después de la noche anterior'. Diversos medios los definen como una banda de increíbles melodías y guitarras agrícolas grabando a bandas como Teenage Fanclub, Matthew Sweet, etc… A finales de 2015, los miembros fundadores de HNY se unieron a la banda pacense 3 AM, para juntos adquirir el nombre actual del grupo, Happy New Year & 3 AM. Actualmente, se encuentran en el proceso de grabación de su nuevo trabajo, que verá la luz a finales de 2025 y del cual posiblemente ofrecerán algún adelanto en el concierto de mañana, al que se les espera en formato cuarteto Carlos y David Sánchez, Sergio Piedehierro y Luis Díez. The Black-Suited Ladies son una joven banda de rock pacense que compone e interpreta temas propios en inglés, a partir de influencias de bandas legendarias como The Beatles, Queen o Led Zeppelin y otras más actuales como Metallica o Vetusta Morla. Los TBSL son David Lledó Núñez, Lucas Sáenz Martínez Mediero y Gonzalo Hidalgo Jorge. Su estilo musical se caracteriza por la frescura y energía de sus conciertos en directo, provocando una sensación emocionante entre los aficionados a la música rock. «La banda joven que esta iluminando la escena local y dando ese soplo de aire fresco al panorama local, The Black-Suited Ladies ya deleitó en su concierto del Club Conciertos hace dos temporadas», afirma la organización. En esta ocasión, propuesta por la sección joven, llega más madura, con bajista nuevo y disco recién sacado, grabado en Sonak Studios.

