El cierre de la piscina climatizada de San Roque deja sin rehabilitación a medio centenar de usuarios

Cada vez que María José Alvar sufre un brote de fibromialgia, la enfermedad crónica que sufre desde hace años y que le produce dolor en ... todo el cuerpo y pérdida de movilidad, se ve obligada a pasar unos días en la cama. Algo que logra sobrellevar gracias a las sesiones de rehabilitación que tres días a la semana realiza en la piscina climatizada de San Roque.

Durante una hora, se sumerge en el vaso de la piscina que no supera el 1,3 metros de profundidad. «Es la que utilizamos las personas que hacemos rehabilitación para hacer nuestros ejercicios. No venimos a nadar, sino a caminar por el agua y hacer otros ejercicios que en una piscina más profunda no podemos realizar», cuenta Alvar.

Este vaso es el único de este tamaño que hay en Badajoz para poder hacer estos ejercicios, de ahí que los más de 50 usuarios que a diario acuden a ella para hacer rehabilitación pidan una solución ante su cierre este verano. «Nos han comunicado que el Ayuntamiento la cerrará desde el 22 de junio hasta el 11 de septiembre. Yo no puedo estar tres meses sin hacer los ejercicios porque terminaría en la cama», explica María José.

Con el cierre de esta piscina climatizada tan sólo queda abierta la que se encuentra en el polideportivo La Granadilla, la cual dispone de un vaso en el que la profundidad es de 1,80 metros, por lo que no pueden realizar sus ejercicios en ella.

«Venimos a la piscina por recomendación médica, no por gusto, y no es justo que queden a más de 50 personas con problemas de salud sin rehabilitación. Esto es un delito», explica Manuel Herrera que desde que le operaron de la espalda hace cinco años acude a diario a la piscina.

Este hombre ha recogido más de 70 firmas para solicitar al Consistorio una solución que les permita continuar con sus terapias. «No entendemos que teniendo una piscina mediana para las personas con problemas físicos sea la de esta barriada la que se cierre, y le den prioridad a La Granadilla, que siempre está abierta aunque no cuente servicio de rehabilitación», destaca el usuario en su petición al Ayuntamiento.

Bicicleta estática, colchonetas, pesas acuáticas y otros materiales son los que utilizan estos usuarios antes de meterse al agua, algo de lo que no pueden disponer en el resto de piscinas.

Los vecinos piden una solución para que puedan hacer uso de las instalaciones durante la estación estival, ya que el 80% de los usuarios que acuden lo hacen por salud. «Aquí vienen personas operadas, con problemas de huesos, con enfermedades incapacitantes, ictus..., que no pueden utilizar otra piscina», explica.

Esta situación no es nueva para los usuarios de San Roque, que ya vieron las puertas cerradas el verano pasado. «Nos dijeron que iba a ser para hacer obra porque las condiciones de la piscina son lamentables, pero volvimos y aquí no habían arreglado nada», asegura.

Unos trabajos que parece ser se llevarán a cabo este verano, ya que la cubierta de la instalación tiene goteras, los aseos están estropeados y no funcionan de manera adecuada, como tampoco funciona la climatización. «Queremos que no nos engañen como el año pasado, que arreglen la piscina de verdad pero que estas reparaciones no sean un impedimento para los que necesitamos estos servicios», apunta Álvar.

A sus 84 años Juliana Méndez acude tres días a la semana a la rehabilitación. «Gracias al agua consigo moverme, porque tengo problemas de huesos y no puedo estar tres meses sin hacer nada», cuenta esta señora, que verano pasado se vio obligada a parar su actividad física, algo nada recomendable a su edad.

El Ayuntamiento ha dicho a HOY que los usuarios podrán utilizar la de la Granadilla, que es la que estará abierta porque van a continuar las obras de mejora.