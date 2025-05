El barrio de Badajoz de Cerro Gordo  no quiere ser pedanía

No es una petición formal, y apenas ha tenido seguimiento entre los más de 6.000 vecinos del barrio que se encuentra a siete kilómetros ... del centro de Badajoz. De hecho la Asociación de Vecinos de Cerro Gordo apenas ha tomado en cuenta la sugerencia de uno de sus vecinos de convertir el barrio en una de las pedanías de la ciudad.

«Nosotros no estamos promoviendo nada porque entendemos que no es viable. La gente piensa que al ser un poblado van a poder elegir a su alcalde, pero no es así porque dependeríamos del Ayuntamiento igual, ya que este elige al alcalde delegado», cuenta el representante de los vecinos, Francisco José Samino.

Este barrio de Badajoz, habitado desde hace casi dos décadas, no deja de crecer y se ha convertido en una de las zonas de Badajoz con un vecindario más joven. Esto ha hecho también que aumenten los servicios que se ofrecen en él.

«Tenemos el colegio y la guardería. Hay muchísimos locales comerciales, ahora van a abrir un gimnasio, una tienda de animales, tenemos bares, bocaterías, panaderías, y estamos esperando la construcción del instituto y de un centro de ocio con un pabellón cubierto», enumera Samino, que antes de trasladarse a Cerro Gordo vivió en Bótoa, y asegura que allí es complicado disponer de tantos servicios como en su actual barrio.

Además la conexión de estos poblados es otra carencia, en las pedanías los urbanos pasan con una frecuencia horaria de una hora, mientras que en Cerro Gordo lo hacen cada veinte minutos.

«No sé si convertirlo en pedanía implicaría retrasar la frecuencia de autobuses, pero lo veo complicado porque la demanda que tiene el barrio es muy elevada».

En cuanto a las carencias, Samino apunta que su barrio tiene las mismas que cualquier pedanía de la ciudad. Ellos también echan en falta mayor presencia policial y mayor hincapié en la limpieza de parques y jardines.

«Yo no sé lo que sentirá el barrio, pero yo no me siento una pedanía. Nosotros tenemos muchos más servicios que cualquier poblado», subraya el presidente de la asociación de vecinos, que ha recibido los comentarios de algunos vecinos para que realice una encuesta para conocer qué piensa el barrio a respecto.

El presidente vecinal afirma que las pedanías se sienten abandonadas y no beneficia en nada ser de una de ellas más allá de que celebran sus fiestas además de la Feria de Badajoz.

Confusión

Esta demanda, que no secundan los vecinos, viene dada según la asociación por la confusión que les causa a muchos de ellos la pedanía con la entidad menor local, ya que esta última sí tiene su propio Consitorio, y sí eligen los vecinos a su alcalde. Esta denominación si supondría ser independiente de la ciudad, que es lo que ha propuesto uno de los habitantes del barrio.

Para frenar el deseo de este vecino, Samino asegura que el barrio no va a seguir creciendo mucho más. «El Cerro Gordo tiene las dimensiones que tiene, solo le quedan dos parcelas destinadas a viviendas. Así que poco puede expandirse más», cuenta este vecino que lleva dos años al frente de la asociación de vecinos, y que también organiza sus propias fiestas que se celebran en este mes de junio.

«Eso no deja de ser un deseo de un vecino, la gente no se lo ha tomado en serio, ni siquiera lo hemos hablado con los vecinos porque no es viable».