El centro de día de Llera reabrirá para atender a enfermos de alzhéimer

El antiguo centro de día de la barriada de Llera, cerrado y sin uso desde hace dos años, volverá a funcionar de la mano de Afaex, la asociación de familias de personas con alzhéimer. El Ayuntamiento de Badajoz acaba de aprobar la cesión gratuita de las instalaciones durante cuatro años para que reabra como centro de día, prestando atención sociosanitaria principalmente a personas que sufren alzhéimer.

La asociación, que ya gestiona un centro de día para enfermos de alzhéimer –aunque también con otro tipo de deterioro cognitivo– en María Auxiliadora, tiene la intención de abrir un segundo centro en Llera para atender a los que llevan años en lista de espera. Durante los dos primeros años de la pandemia, esta lista se quedó a cero por el miedo de los familiares de los enfermos al contagio, pero una vez que la situación se ha normalizado la demanda de plazas ha vuelto a los niveles prepandémicos y el centro de Valdepasillas no tiene capacidad para ampliar su oferta.

«Las 40 plazas del centro de Valdepasillas las tenemos completas desde hace años y habitualmente hay entre diez y quince personas en lista de espera, en su mayoría enfermos de alzhéimer, a los que queremos atender con la apertura de este segundo centro», detalla Alba Hueros, directora del centro de día de Afaex.

El de Llera tiene autorización para atender a 25 personas y la asociación tiene intención de ofertar ese mismo número de plazas cuando abra sus puertas.

Para ello solicitaron al Ayuntamiento la cesión gratuita de las instalaciones de la barriada de Llera, donde en su día compartieron espacio la guardería municipal y un centro de día, que finalmente dejó funcionar en junio de 2020 cuando Cruz Roja renunció a seguir dando el servicio por falta de financiación.

Desde entonces, las instalaciones están equipadas como centro de día pero sin funcionamiento y ocupan la mitad del edificio que el Ayuntamiento tiene en la calle Maruja Mallo. La otra mitad fueron ocupadas por la asociación Mi princesa Rett, que en diciembre de 2019 abrió su centro de terapias avanzadas 'Cromo Somos'.

Apertura antes de final de año

Son las dependencias que están sin uso las que el Instituto Municipal de Servicios Sociales ha cedido a Afaex durante cuatro años para evitar que sigan cerradas y deteriorándose. La intención de la asociación es abrir el centro de día en el último trimestre de este año. Primero, explica Hueros, el Ayuntamiento tiene que hacer una pequeña obra para poner a punto las instalaciones.

Afaex también está pendiente de acordar con la Junta de Extremadura la cofinanciación del servicio, para poder ofertar las plazas al mismo precio que lo hace en su centro de Valdepasillas. «Hasta que no tuviéramos la concesión de las instalaciones en la mano, no podíamos solicitar la ayuda del Sepad (el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia) sin la cual no podremos ponerlo en marcha».

El centro ofertará 25 plazas que costarán de media 507 euros al mes

Con la cofinanciación, la intención de la asociación es que las plazas del nuevo centro de día cuesten lo mismo que las de Valdepasillas. El precio varía en función de la renta, pero de media los usuarios pagan 507 euros al mes. La directora del centro concreta que la horquilla de precios va desde el servicio más barato que son 226 euros por media jornada a los 648 para la jornada completa que pagan los usuarios con rentas superiores.

El centro de Llera será, explica Hueros, «gemelo al que tenemos en Valdepasillas, con un modelo de atención centrado en la persona». Estará enfocado a atender a personas con limitación funcional y cognitiva, especializado en alzhéimer, a las que se ofrecerán terapias con psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y trabajadores sociales.

Su horario de funcionamiento será de ocho de la mañana a las siete y media de la tarde y ofrecerá además los servicios de transporte y comedor.

En principio y de cara a su entrada en funcionamiento, el centro de día de la barriada de Llera compartirá personal con el de Valdepasillas, que tiene una quincena de trabajadores en nómina, la mitad de la plantilla que trabaja para la entidad. «Aprovecharemos el personal que tenemos ampliándoles la jornada laboral», confirma Alba Hueros.