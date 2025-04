El Centro Joven de Badajoz cierra por las tardes por falta de contrato de vigilancia

El Centro Joven de Badajoz está cerrado desde hace meses por las tardes. Los jóvenes de la ciudad no pueden acceder al rocódromo, el 'skate ... park', la estancia para proyecciones ni las salas de baile porque en muchos casos solo están abiertas cuando ellos están en clase.

El problema lo ha confirmado la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, que explica que este espacio no puede abrir por las tardes porque ha acabado el contrato de vigilancia y aún no se ha firmado uno nuevo. Los responsables autonómicos, que gestionan el Centro Joven, responsabilizan al anterior Gobierno regional. Indican que cuando se incorporó el nuevo Ejecutivo detectaron que no había contrato de vigilancia. Añaden que con los nuevos presupuestos regionales se licitará lo antes posible para normalizar la situación.

Desde la Consejería de Juventud señalan que la anterior Junta de Extremadura tampoco tenía contratada la limpieza de las instalaciones, pero que este servicio ya ha podido ser implementado. El siguiente paso es contratar la seguridad para poder reabrir por las tardes, que es el horario en el que más jóvenes hacen uso de estas instalaciones. El contrato de vigilancia necesario para ampliar el horario supondrá un gasto de 31.000 euros anuales para la Junta de Extremadura.

La Junta va a invertir 15.000 euros en renovar las instalaciones, por ejemplo, para mejorar el rocódromo

El Centro Joven de Badajoz abre tradicionalmente de martes a domingo. De martes a viernes cuenta con un horario de mañana desde las 09.00 a las 14.00 horas, que sigue vigente. Por las tardes abría además de 16.30 a 21.30 horas de martes a domingo, que es cuando más visitas suele recibir.

La Consejería de Deporte ha anunciado la reapertura de este servicio por las tardes junto a una reforma con un presupuesto de 15.000 euros. Este dinero servirá para arreglar desperfectos, por ejemplo en las salas de baile y mejorar instalaciones como el 'skate park' o el rocódromo.

Nuevas inversiones

En concreto, según detalla la Junta, se revisarán los equipos del rocódromo y comprarán nuevo material de escalada.

El Centro Joven, además, incluye equipos de calistenia, pero desde Juventud indican que no se trata de barras homologadas y que necesitan regularizar esta situación. «Cuando la nueva directora general del IJEX (Instituto de la Juventud de Extremadura, Raquel Martín Bellot) asumió el cargo se encontró con que se había dado una autorización para su uso en la que se abstenía si ocurría algún suceso. La idea es homologarlas y regularizarlo», indican desde la Junta.

La inversión también incluye mejoras en la pista de 'skate' y la revisión de una de las salas de baile, cuyo suelo de madera está dañado y tiene astillas.

Por otro lado, añaden desde Juventud, «se está trabajando en un programa de actividades propias del IJEX en las factorías jovenes. Ahora solo ofrecen las que organizan las asociaciones y entidades juveniles», recriminan desde la Consejería de Juventud respecto a la anterior gestión de estos espacios.

Otra cuenta pendiente en el Centro Joven de Badajoz es la puesta en marcha de un 'escape room'. Este proyecto se quedó parado en la anterior legislatura y desde Juventud aseguran que están estudiando cómo desbloquearlo y ponerlo en marcha en las instalaciones de Badajoz, tal y como demandaban los usuarios.