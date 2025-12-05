Un centro de Almendralejo recibe ayudas para mejoras educativas

Redacción BADAJOZ. Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Fundación la Caixa, a través de la Convocatoria EduCaixa, ha otorgado ayudas de 5.000 euros a 97 centros educativos de toda España para diseñar e implementar proyectos de mejora educativa basados en evidencias con el objetivo de mejorar el aprendizaje y promover la equidad en las aulas. Estos proyectos tendrán un alcance a 1.200 docentes y llegarán a 18.000 alumnos.

Entre los proyectos seleccionados se encuentra el del CEIP Francisco Montero Espinosa de Almendralejo (Badajoz), que ha desarrollado un proyecto titulado ‘Mejora de las habilidades de alfabetización en Montero’, que aborda la mejora de las habilidades de alfabetización infantil y primer ciclo de primaria.

La jornada de clausura de la segunda convocatoria se ha celebrado en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa, en un acto de reconocimiento que ha reunido a los docentes responsables de los proyectos seleccionados.

Todas las propuestas seleccionadas en la convocatoria están respaldadas por evidencias científicas en el ámbito educativo. Además, abordan temáticas clave, como las habilidades de alfabetización, la educación socioemocional, el comportamiento del alumnado, la colaboración con familias, la metacognición y el aprendizaje de las matemáticas.

«La educación es una de las herramientas más poderosas para reducir las desigualdades que dividen nuestra sociedad y avanzar hacia una mayor equidad. En la Fundación la Caixa creemos en su capacidad transformadora y, por ello, trabajamos para garantizar una educación de calidad para todos los alumnos poniendo especial atención en quienes proceden de contextos vulnerables. Apostamos por la educación como palanca de cambio social, convencidos de que es clave para construir un futuro más justo e inclusivo», asegura Maria Espinet, directora del Departamento de Educación de la Fundación la Caixa.

Para facilitar la implementación de los proyectos, los centros educativos cuentan con las guías docentes de la Education Endowment Foundation (EEF), un referente internacional en el uso de evidencias educativas.