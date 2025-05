El Casco Antiguo sueña con el impulso que puede recibir de Las Tres Campanas

La ciudad no recuerda una inversión privada en el Casco Antiguo con el componente emocional que tiene Las Tres Campanas. Que muchos pacenses aún recuerden ... sus mostradores como tienda de juguetes ha animado la plaza de la Soledad desde que el complejo de hostelería y el hotel se inauguraron el día 3.

El trasiego de pacenses en Menacho y Francisco Pizarro hacia la plaza el pasado viernes por la tarde, el primero desde que abrió el complejo hostelero, fue de los mejores que se recuerdan. Entre el buen tiempo tras una Semana Santa lluviosa y la curiosidad por la rehabilitación de la antigua juguetería, muchos ciudadanos se echaron a la calle en dirección al Casco Antiguo.

Quizás uno de los establecimientos que ha salido más beneficiado es la heladería Jara, colindante a la nueva cervecería y restaurante. Desde allí, Juan Carlos Benítez asegura que «el nuevo local atrae gente todos los días desde que abrió y como tienen el aforo controlado, la gente se reparte. No ha habido nada así antes, ni que tampoco atrajera tanto. Jamás».

Desde SOS Casco Antiguo, Luis Pacheco, recibe de buen grado al edificio. «Es fantástico, estamos encantados con todo lo que sea devolver vida a edificios patrimoniales. Debería servir de revulsivo para tirar de La Giralda y si eso lleva al Ayuntamiento a reformar el edificio de Recursos Humanos, que es el edificio más feo de la plaza, bienvenido sea». Esta asociación es muy combativa y es una de las que ha recopilado más de cien denuncias por ruinas en la zona histórica y que han presentado en Urbanismo. Entienden que los edificios abandonados atraen venta de drogas y problemas de seguridad. Por eso agradecen una apuesta tan ambiciosa como la realizada por la familia Guerrero. SOS Casco Antiguo espera que la inversión del restaurante «sirva para seguir extendiendo plataforma única por el entorno». Esto es, más inversión pública.

La Soledad nota el incremento de paseantes. Aunque Santiago y Lemuel, los testigos de Jehová que suelen ponerse en la esquina del edificio de la Giralda para difundir sus creencias, aseguran que en la Plaza de la Soledad siempre hay gente. No solo por los otros bares, sino por el movimiento que conlleva el edificio municipal que hay en la plaza, dedicado a Recursos Humanos entre otros servicios. También por el turismo. «Cada vez hay más, aquí y en la plaza de España», el otro punto en el que suelen ponerse.

«El nuevo local atrae gente todos los días desde que abrió, no ha habido nada así antes ni que atrajera tanto. Jamás»

De todas formas, no todos los comercios apuntan a un cambio radical en el entorno. Tanto en la farmacia como en Semilla y Grano no han notado un incremento, pero en Artex Digital ya han recibido algún cliente distinto a los habituales. Porque la gente que no suele andar por el centro, ve el escaparate y entra. En la Mamarracha, una tienda de ropa, comparan el trasiego del jueves al sábado pasado con una Noche en Blanco permanente.

La plaza de la Soledad, coinciden casi todos, siempre suele tener gente. Además de los bares y el edificio municipal, el conservatorio atrae alumnos todos los días. También acuden clientes a la Casona Baja y la cafetería Dadá. Pero, aun así, estos días ha habido más.

Es ese trasiego uno de los primeros pasos que deben darse para revitalizar las calles del Casco Antiguo. Porque a más personas andando, menos se temen problemas de seguridad.

A más personas andando, menos problemas de seguridad se temen

El Ayuntamiento, la Junta y la Diputación han firmado esta misma semana la creación del consorcio para la recuperación del Casco Antiguo. Se espera que este actúe en distintos planos para conseguir una regeneración social del todo el barrio. De momento, las administraciones aportan dinero para los cinco profesionales que aún deben fijar la lista de prioridades y proyectos a desarrollar. Este organismo ha sido un empeño del Ayuntamiento en los últimos años, que ahora ve en la creación de este organismo una posible solución a los problemas de la zona histórica.

La Plaza de la Soledad, aunque en mejor estado que otros puntos, no está a salvo del declive. Frente a Telefónica hay dos locales cerrados y la antigua tienda deportiva García Hierro sigue sin movimiento. Se espera que, al calor de Las Tres Campanas, el entorno se anime.