La casa de piedra que no encaja en un supuesto pueblo blanco

Valentina y Matías viven en Novelda, pedanía a 20 kilómetros de Badajoz. En la calle Aire tienen desde mediados de los noventa su casa, cuyo ... exterior revistieron después con piedra para combatir las humedades. Aquella obra fue en 2011 y entonces no les dolió tanto la cabeza como ahora, cuando sienten que la Administración se ha ensañado con ellos.

Llevaban trece años viviendo en la casa y la reforma la afrontaron en 2011. Once años después, en 2022, les llegó una carta del Ayuntamiento exigiéndoles modificar la fachada entera porque su casa no es blanca. «Si desde un principio yo veo que el pueblo es completamente blanco, no vamos a ser los únicos que llamemos la atención, pero te das una vuelta y hay zócalos de todos los colores, unos en azulejo, otros en piedra, cierres metálicos en gris, y así en cada calle», expone Matías enumerando casos flagrantes.

A él y a su mujer la notificación del servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Badajoz les llegó hace casi tres años, pero hace dos semanas recibieron la primera multa, de 486 euros. En teoría les quedaría por abonar nueve multas más de este mismo importe.

Cuando en 2022 llegó la primera notificación su primera reacción fue pensar que, de haber habido infracción, ésta habría prescrito. Pero el Ayuntamiento no lo entiende así, no aceptó una fotografía que supuestamente acreditaba el final de la obra hace más de seis años. «Los pantallazos o capturas de pantalla no ofrecen a priori fiabilidad», replicaron por escrito desde Urbanismo. Por ello, la familia gastó 400 euros en un perito para que acreditara «de un modo pleno e indubitado y no con suposiciones o pruebas indiciarias», como le pedían, pero ese recurso con peritaje fue rechazado en junio de 2024.

El Ayuntamiento insiste en que su casa debe volver a ser blanca por fuera, no gris. Pero no hay más que dar una vuelta por el pueblo para comprobar que las viviendas en Novelda (897 habitantes) no son todas blancas. Las hay de color crema, amarillas, marrones, grises y la mayoría con unos zócalos de diversos colores que cada vez son más altos. Los vecinos los ponen, según Valentina, para protegerse del salitre que tiene la tierra en esa zona de regadío de las Vegas Bajas y que hace que se descascarille la pintura. «No entiendo por qué nos ha tocado a nosotros y en otras calles no ha pasado nada», se pregunta.

Primera notificación en 2022

La primera notificación, de agosto de 2022, les explicaba que el expediente se debe a que «se aprecia incumplimiento de la normativa vigente respecto a la integración de las fachadas de los edificios en su entorno inmediato». Pero ellos observan el pueblo y no ven ninguna uniformidad en las fachadas. «Las pedanías no son precisamente pueblos blancos como pretende el Ayuntamiento», insisten.

Además, en esta casa que hace esquina en la calle Aire la orientación es norte, por lo que las humedades les afectan mucho. «El colchón estaba empapado, los armarios siempre con moho y al anterior delegado de Poblados le explicamos que nuestra pared estaba demasiado cerca del jardín público que hay fuera y nos ensanchó la acera para que nos afectara menos la humedad. La piedra no la veíamos ni bonita ni fea, pero el constructor nos dijo que era lo mejor. Hicimos la obra en 2013 y no esperábamos que Urbanismo se fijara en ella en 2022».

Los escritos remitidos por Disciplina Urbanística se basan, entre otros, en el artículo 167, apartado 'g', de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible (Lotus) de Extremadura. Habla de que los titulares de las construcciones deben adaptarlas «al ambiente, tanto en materiales, dimensiones, alturas, volúmenes y tipologías en general, armonizando con el entorno y con las características del medio y el paisaje existente».

Por lo anterior, les exigen que restituyan la fachada a su estado original «eliminando cualquier revestimiento cerámico/pétreo y pintado en color blando (sic) de toda la fachada».

En teoría bastaría con darle una mano de pintura de color blanco, pero los presupuestos que han pedido a los pintores rondan los 3.000 euros, lamenta Valentina, quien dice que no les sobra esa cantidad ni para contratar a un abogado ni para atender una petición que consideran discriminatoria hacia ellos cuando en ninguna pedanía existe uniformidad en las fachadas.

«¿Con el atasco que tienen?»

Como se sabe, estos poblados fueron construidos entre los años cincuenta y sesenta del siglo pasado. La mayoría han crecido y junto a las viviendas originales se han ido construyendo más casas, las últimas con un diseño moderno muy distinto a la estética original. La de Valentina y Matías tiene tipología tradicional pero se construyó en los noventa, por lo que no consideran que pertenezca al 'casco antiguo', donde entienden que se podría exigir cierta uniformidad «que en cualquier caso no siempre se respeta», insisten.

También argumentado con varios artículos de la Lotus, otras notificaciones municipales informan a la familia de que el valor estimado de las obras es de 4.870 euros (la primera multa que les ha llegado es justo la décima parte), la tramitación del expediente cuesta 64,48 euros y cada vez que un técnico gire visita son 23 euros. Les explican que no cabe recurso, pero sí alegaciones, y ante la prescripción que argumenta el matrimonio la respuesta oficial es que no hay prescripción sino caducidad, «dado que la acción municipal se ejerce en el ámbito de la restitución de la legalidad». Y zanjan la cuestión con que «es una obra sin licencia cuya finalización no ha sido comunicada».

En algunas de sus visitas a Urbanismo para intentar aclarar por qué solo ellos tienen que cambiar su fachada aseguran que solo les pueden decir que quizás les haya denunciado un vecino. «Nos proponen que denunciemos nosotros también, ¿pero esto funciona así con el atasco que tienen en la oficina y la cantidad de parcelas ilegales que hay en las afueras de Badajoz?», se pregunta indignada esta vecina de Novelda.

HOY ha preguntado al Ayuntamiento por este contencioso, pero no ha recibido respuesta.