El carril bici de la muralla cambiará el tráfico en el centro de Badajoz

Uno de los cruces con más tráfico que hay en Badajoz está cambiando. Los conductores y los peatones se sorprenden estos días al entrar o ... salir del centro y encontrar la importante obra entre Ronda del Pilar y la avenida de Europa. Se trata de la irrupción del carril bici.

En febrero comenzaron las obras para instalar 4,4 kilómetros de carril bici que recorrerán las murallas abaluartadas de la ciudad. En verano los trabajos se están centrando en los cruces en los que hay tráfico para aprovechar que hay menos coches estas semanas.

En concreto hay obras del carril bici en la plaza de la Libertad, Manuel Fernández Mejías con Ronda del Pilar y esta misma calle en su intersección con la avenida de Europa y Pedro de Valdivia. En este último cruce los trabajos son ambiciosos. Se encuentran cuatro calles con mucho tráfico en este punto y la instalación del carril bici cambia su configuración.

El concejal delegado del Gabinete de Proyectos, José Luis González, indica que han realizado las obras en verano para causar menos impacto.

Uno de los principales cambios en este cruce es que se ha instalado un paso de peatones elevado que cruza Pedro de Valdivia. Además se ha recortado espacio en los carriles de la carretera para dejar hueco al carril para bicicletas. Así, se ha ampliado el acerado que va de Alonso de Celada hacia Ronda del Pilar y el que va por Ronda del Pilar hacia la calle Manuel Fernández Mejías, donde también se ha instalado un paso de cebra empedrado. El carril bici, además, quedará separado del tráfico por un bordillo para proteger a los ciclistas.

González explica que, inicialmente, el proyecto aún recortaba más espacio en las calzadas para ampliar las aceras. «Pero durante la obra se ha comprobado que es un cruce con mucho tráfico. Nos hemos reunido con la Policía Local, que ha hecho mediciones, y finalmente se ha modificado el diseño inicial para que no impacte en el tráfico».

La obra del carril bici de la muralla cuesta 2,4 millones de euros que ha recibido Badajoz gracias a los fondos Next Generation y debe estar terminada en 12 meses, es decir, que se debería rodear la muralla abaluartada en febrero de 2026. A este respecto González señala que los plazos se están cumpliendo y espera que se estrene a tiempo.

Cuando las obras finalicen en los cruces de Ronda del Pilar con Fernández Mejías y con la avenida de Europa, los operarios seguirán llevando el carril hacia la plaza de la Libertad (la parada de autobuses). En esta zona la obra también está en marcha en la calle Pablo Julio Rodríguez Miranda y por los jardines delante de Correos, por donde cruzará de acera hacia el lateral del colegio General Navarro.

La particularidad del carril bici de la muralla es que tiene por objeto seguir este monumento. En la mayor parte de sus 4 kilómetros de extensión lo logra, pero el reto ha sido darle continuidad en las brechas, es decir, en las zonas de Badajoz donde demolieron los baluartes para abrir espacio a las grandes avenidas.

Esas brechas son las zonas donde las obras se están llevando a cabo durante el verano. El tramo sin muralla más grande es el que va desde la puerta del Pilar hasta Menacho y en el que se centran ahora los trabajos. Otra brecha está en la avenida de Colón, entre la Policía Nacional (Parque Infantil) y la calle Regino de Miguel (traseras de Menacho). Este será el siguiente en estar en obras. El edil responsable de Gabinete de Proyectos indica que cruzar la brecha de la avenida de Colón es más fácil de salvar porque es más corta.

Además de los trabajos en los cruces, continúa la instalación del carril bici y el paseo peatonal en las zonas ajardinadas como las traseras de la Policía Nacional o de Memoria de Menacho donde los obreros están instalando dos paseos (una zona empedrada para los peatones y una asfaltada para los ciclistas).

Así quedará al final

En el parque de la Legión y en la Circunvalación Reina Sofía ya se puede ver una muestra de cómo será terminado este carril bici. En estas zonas se ha hecho una prueba con la pintura ocre que se usará para colorear el asfaltado. Sin embargo no es la versión definitiva, le faltan capas de pintura para ver el resultado final.

Ampliar El carril, ya pintado de ocre, en el parque de la Legión. J. V. ARNELAS

Por el momento ya obra ha cumplido la mitad de su plazo y ya se ve bastante bien el trazado en muchos puntos del centro de la ciudad.

El parque de la Legión está prácticamente terminado, de hecho también se han construido pasos elevados para unir las brechas de Ronda del Pilar y la calle Rivillas. El carril llega a la Legión desde el parque de los Sitios y, una vez en la Circunvalación Reina Sofía entra en el parque del Rivillas junto a la gasolinera.

En el Rivillas no se acometerán obras, ya que ya existe un área de carril bici, aunque se señalizará, ya que ahora no cuenta con este aviso. El carril sale del río frente a la puerta de Palmas y cruza hacia el monumento. Una vez allí, la vía para ciclistas entra en el foso de la puerta de Palmas, la antigua pista de patinaje. Por el momento el trazado no se ha dibujado en el foso, pero si se ha levantado el asfalto de la antigua pista deportiva para dejar hueco.

Desde allí el carril pasa por el parque Infantil y las traseras de la Policía Nacional donde solo se ha dibujado el trazado. Sí está avanzado el siguiente tramo, una vez cruzada la avenida de Colón. En Regino de Miguel ya están ultimando el asfaltado de la vía para bicicletas y el paseo para peatones.

El siguiente tramo es el urbano por Ronda del Pilar. Vuelve a entrar en una zona ajardinada en Los Cañones, y desde allí, cruza el corredor verde para ir al parque de los Sitios. En estas zonas ya está dibujado el carril asfaltado, aunque ún no se ha pintado.

La última fase de la obra, según explica José Luis González, será instalar los equipos que acompañan a este carril turístico. «Pero eso no será complicado porque ya se está tramitando». En concreto el carril de la muralla incluirá pantallas con información turística de la ciudad para que las consulten los visitantes y bases para el alquiler de bicicletas. Como novedad habrá bicicletas eléctricas, un medio de transporte que se incorporará como novedad a la ciudad con esta infraestructura.