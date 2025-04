Carolina Yuste: «En nuestra tierra hacen falta más espacios para desarrollarse»

María Isabel Hidalgo Badajoz Sábado, 26 de abril 2025, 14:43 Comenta Compartir

El himno de Extremadura entonado por Acetre abrió el acto institucional del día de la provincia que se celebró en la casa de la Cultura de Olivenza. Allí se ha reconocido el trabajo de aquellas personas que hacen de la provincia de Badajoz un territorio de oportunidades.

Fue la madre de Carolina Yuste quien recogió el galardón de la actriz que no pudo acudir por motivos de trabajo, pero quiso estar presente de alguna manera por lo que envió un vídeo agradeciendo este reconocimiento. En el tuvo palabras para su madre y su prima. «Cada vez echo más de menos Badajoz y me pesa más no estar ahí. Están mi madre y mi prima que sin ellas no sería lo que soy», subrayó. En cuanto al galardón dijo que todo lo que es se lo debe al lugar de donde viene y expresó su deseo «ojalá que las próximas generaciones no sientan la necesidad de tener que irse de su casa para poder desarrollarse». «Que la cultura se convierta en símbolo de nuestra porque hacen falta más espacios para desarrollarse», zanjó.

Ricardo Leal ha sido otro de los galardonados. Al fundador de Cristian Lay, le han reconocido su carácter inconformista y su tesón, que ha sido lo que le ha llevado a crear una de las empresas que más ingresos genera en la región. La presidenta de la Asamblea, Blanca Martín fue la encargada de ponerle la medalla. «Está tierra me ha enseñado la importancia del esfuerzo. Y me ha permitido demostrar que con trabajo y constancia se pueden desarrollar grandes sueños».

El tercer galardonado fue el presidente del consejo de administración de la Banca Pueyo, Javier del Pueyo, que es la cuarta generación que dirige este banco que tiene 130 oficinas en Extremadura y 70 de ellas están en pueblos de menos de menos de 2.500 habitantes. «Nosotros apostamos por la creación por la creación de empleo para que los servicios que prestamos sean dignos. Este premio es para los 340 compañeros que trabajan en la empresa» añadió.

El acto lo cerró el alcalde de Olivenza, que destacó que la diputación es un aliado para los municipios pequeños. « Nuestra tierra crece gracias a su gente y tenemos aquí a personas que son referentes en talento, esfuerzo y compromiso con la tierra» explicó.

Por último el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo se dirigió a los asistentes y destacó que el objetivo de la provincia es hacer región. «He representado a proyectos pioneros de la tierra que se construyen en nuestros pueblos, nos lo tenemos que creer un poco. Los premiados demuestran que si se quieren pueden».

También han celebrado el día de la provincia los expresidentes de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago que han estado presentes y el diputado del Congreso, Antonio Casillas.