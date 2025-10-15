Carlos Soria presentará su documental ‘72 años subiendo montañas’

Redacción BADAJOZ. Miércoles, 15 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Fundación CB acogerá la presentación del documental ‘72 años subiendo montañas’ de Carlos Soria Fontán, para la cual contarán con la presencia del propio Carlos Soria. La proyección tendrá lugar el 21 de octubre, a las 19.00 horas, en la calle Montesinos 22, con entrada libre hasta llegar a completar el aforo.

Carlos Soria Fontán, con 86 años de vida y 72 de ellos dedicados a la montaña, se ha convertido en uno de los alpinistas más destacados y admirados del mundo. Su impresionante trayectoria incluye ascensiones a las 14 montañas más altas del planeta, superando los 8.000 metros en todas ellas y alcanzando la cumbre en 12 ocasiones. Es, sin ninguna duda, un claro ejemplo de superación, constancia y pasión por la naturaleza.

El alpinista, además de presentar su documental, compartirá la inspiradora historia de su vida, desde sus inicios en la sierra madrileña hasta sus grandes expediciones internacionales. Hablará de su filosofía de vida, de la importancia de mantener la ilusión, que nunca es tarde para cumplir sueños.