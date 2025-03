Carlos Gazapo y Mónica Gutiérrez se hacen con la maratón de Badajoz

Después de dos horas y y veintiocho minutos corriendo y 42 kilómetros en las piernas Carlos Gazapo entró en las pistas polideportivas de la Granadilla ... en solitario. El maratoniano de Valencia de Alcántara corrió solo desde el kilómetro 30 hasta la meta de la maratón de Badajoz, donde le esperaba su familia.

«Es la primera vez que corro este maratón. El año pasado quise haberlo hecho pero pasó lo que todos sabemos y no pudimos hacer la prueba. Para mí era importante correr aquí porque he vivido casi tres años en esta ciudad y quería hacer esta carrera», decía emocionado Gazapo.

Una de las cosas más emocionantes para él ha sido atravesar las calles del Casco Antiguo, una zona en la que la carrera se ha tenido que modificar debido a las obras de la calle San Juan. «Es una pasada pasar por la parte antigua», contaba el que también ganó hace unas semanas la media maratón Badajoz-Elvas.

Esta maratón también era la primera para Mónica Gutiérrez, que ha sido la primera mujer en atravesar la línea de meta. «Me ha costado encontrar el ritmo por mi falta de experiencia pero ha sido una buena carrera y es muy bonito pasar por el centro porque hay mucha gente animando», cuenta esta corredora de Zafra pero afincada en León, que también ganó la Elvas-Badajoz hace unos meses.

En total han sido 1500 los corredores inscritos entre la maratón, que celebra su 31 edición, y la medio maratón que suma nueve ediciones. Una carrera que el año pasado se suspendió a pocos días de su celebración debido al plante que sufrió el Ayuntamiento por parte de la Policía Local, que se encontraba negociando un aumento salarial.

Desde Canarias un año después

Un año ha tenido que esperar José Luis Vidales, que vino el año pasado desde Canarias con dos amigos para correr la maratón, pero hasta este año no pudieron tomar la salida. A las nueve de la mañana salieron desde la Granadilla con la ilusión de terminar los 42 kilómetros que tenían por delante. «Ha sido impresionante, una carreta muy bonita y la gente de Badajoz es espectacular muy acogedora. Lo hemos pasado muy bien. El tiempo ha sido ideal para correr así que ahora sí nos vamos a ir muy contentos», decía José Luis.

Nerviosa estaba antes de tomar la salida Yolanda Bas. Ella corría su quinta media maratón y llegó con muchas ganas porque corría en su ciudad. «El recorrido por el Casco Antiguo me parece todo un acierto porque enseñamos la ciudad a los corredores de fuera», contaba.

Para ella el público debería tener más empatía con la prueba, ya que asegura que le han llegado muchos comentarios negativos de los pacenses por las calles que han estado cortadas durante la mañana para el paso de la carrera. «No tengo expectativas de hacer ninguna marca, lo que quiero es llegar a la meta y disfrutar del ambiente, que tiene muchos puntos solitarios en las zonas más alejadas del centro pero merece la pena hacer esta carrera», contaba nerviosa.

Arriba los recreadores de los sitios de Badajoz. Abajo a la izquierda Carlos Gazapo al llegar a la meta y a la derecha Mónica Gutiérrez, ambos ganadores de la maratón Badajoz. J.V.ARNELAS

Javier Bravo y José Luis Plaza vinieron desde Cáceres para correr la media. Ellos calentaban en los alrededores del paseo fluvial para evitar posibles lesiones durante la prueba. «Hemos venido desde Cáceres y es una prueba que nos gusta mucho porque nos pilla cerca de casa y el recorrido al lado del Guadiana es una pasada», contaban estos veteranos de las medias maratones.

Otras como Elisabet Silva y sus amigas vinieron desde Lisboa, cuenta que se levantaron a las seis de la mañana para venir hasta Badajoz. «He venido más veces me gusta mucho porque es muy bonita y el ambiente es muy festivo, aunque hoy hace mucho frío», contaban antes de empezar a correr.

La bandera de Badajoz

Los recreadores de la ciudad no han corrido pero también han estado en la salida. Ellos han ido a rendir homenaje a la bandera de Badajoz, que ha sido el emblema de las camisetas que la organización ha entregado a los corredores. «Estamos encantados de estar aquí participando en las actividades de esta ciudad y además recordar que en dos semanas tendremos la recreación de los sitios de Badajoz», contaba Luis Pacheco.

El homenaje a la bandera no fue el único homenaje que se hizo en la salida. También hubo un minuto de silencio en memoria de Belén Cortés, la educadora que fue asesinada en un piso tutelado en Badajoz hace una semana.

Además los corredores de la media maratón estuvieron acompañados por el medallista olímpico Fermín Cacho. El oro de las olimpiadas de Barcelona 92 tomó la salida en el paseo Fluvial, no sin antes fotografiarse con público y aficionados. «Me gusta correr con la gente ahora que no se me exije ganar, ni entrar entre los tres primeros. Además participo en charlas para que sepan que no hay que tomarse las carreras mal de forma que se hagan duras», reveló.

Para Cacho la carrera de esta mañana fue la primera que ha hecho en Badajoz y contó esta maratón necesita más publicidad para intentar traer a más corredores de fuera de la región. «Es una maratón muy bonita pero la mayoría de la gente que viene a correr son extremeños. Tenemos que conseguir que vengan más corredores de toda España porque hay que darle la importancia que se merece y que sea una maratón atractiva para la gente de fuera», subrayó el atleta que contó que el 90% de los inscritos son extremeños y solo el 10% vienen de fuera de la región.