'El cariño en 2055', una comedia sobre el futuro que augura la tecnología

Rascar en los tiempos presentes para intuir el futuro. Y de paso sacarle a las próximas décadas todo el humor posible para hacer más llevadero ... lo que se avecina. Es lo que ha hecho el actor y dramaturgo pacense Francis Lucas, que estrena este sábado en la Sala Off de Badajoz 'El cariño en 2055', obra de la que es guionista y director. La interpretan las actrices Raquel Bravo, de Cáceres, y Lola Sánchez, de Badajoz, que a su vez debutan con su nueva compañía de teatro Menudas Producciones. En la obra, la primera es una funcionaria de la agencia estatal de entretenimiento y la segunda una clienta que viene a que la entretengan.

«Todo surgió –relata Lucas– cuando el pasado mes de agosto estaba en un festival de la Sierra de Gata interpretando 'Los vigilantes de la obra', ellas estaban entre el público y al acabar me pidieron que escribiera un texto para ellas. No me dieron tema alguno, tuve total libertad, y la idea que se me ocurrió es un tema bastante candente, sobre cómo cambian los comportamientos con la tecnología actual y las redes sociales. Yo me planteé algo que creo que muchos nos planteamos y es si dentro de 30 años estará bien visto el cariño y las relaciones personales, ya que vamos hacia una sociedad cada vez más fría en la que ya casi no nos llamamos para hablar y preferimos comunicarnos con mensajes, a mí me pasa y tengo cincuenta años. El conflicto de la obra es saber si las personas siguen necesitando relacionarse. Pero ojo, que esto es una comedia. Lo que he contado es lo que subyace, lo que va por debajo. Por encima hay mucho juego y muchas tonterías».

Según dice, hay países con una sociedad muy envejecida, como Japón, donde la soledad está muy presente, «y aunque no parezcan temas muy de comedia, si le sacas punta se puede hacer reír a la gente y de paso reflexionar».

Con las dos actrices la sintonía es total, pues ya ha trabajo con ellas previamente, por eso cree que el resultado va a ser un éxito.

'El cariño en 2055' se estrena este 18 de enero a las ocho de la tarde en la Sala Off (en San Roque, al final de Ricardo Carapeto), dura sesentaycinco minutos y, en opinión de Francis Lucas, es muy recomendable para todos los públicos, pero sobre todo para adolescentes enganchados al móvil que a su vez podrían tener en esta obra una oportunidad de hacer algo analógico como acercarse al teatro quizás por primera vez sin tener en cuenta las obras infantiles a las que eran llevadas por sus padres.

Estado del teatro en la región

Para este cómico y autor extremeño, el teatro en la región está «a verlas venir». En su opinión, en esta región la actividad teatral depende mucho de las instituciones públicas. «Y con los cambios de gobierno las empresas de teatro están a ver por dónde van los tiros y si finalmente hay una apuesta decidida por la cultura».

En cuanto a la respuesta del público, dice, va por pueblos. «Hay algunos en los que cada obra se llena y otros en los que va muy poca gente. Si hay un concejal o coneja, o un gestor cultural con criterio y ganas de hacer su trabajo, en ese pueblo el teatro va bien porque alguien concejala su casa de cultura o el teatro de su localidad».

Francis Lucas es actor, principalmente cómico, y también guionista y director teatral. Entre sus obras recientes cita 'Encuentros casuales', 'Retiro espiritual', 'Los Vigilantes de la obra' o 'Pésame, mucho' y ahora se encuentra escribiendo otro texto sobre un convento, 'El pastel de María'.

Además de esta prolífica etapa, es profesor de teatro. Enseña a grupos independientes y a los adultos del Aula de Teatro de la Universidad Popular en Badajoz. «Se trata de gente que ha tenido un contacto previo con la profesión. Además de aprender ciertas técnicas, volvemos al tema del principio, de que la gente cada vez se relaciona menos cara a cara. Yo creo que el teatro aporta sociabilidad a todos mis alumnos, agradecen el contactar con gente que no conocen de nada, y además intento que vean el teatro visto como un juego, ya que sobre todo al principio debe ser divertido. Mis alumnos siempre vienen con muchas ganas y lo mejor es que se arrojan a todas propuestas descabelladas que yo les hago».