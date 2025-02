Cárcel para los acusados por comprar en El Faro con nóminas falsificadas

La Audiencia Provincial de Badajoz impondrá penas de hasta 3 años y 3 meses de prisión a los acusados de realizar compras con nóminas y ... documentos falsos en varias tiendas de El Faro y en otros negocios de la ciudad.

De esos hechos habían sido acusadas más de 25 personas, pero finalmente no tendrá que celebrarse el juicio previsto para toda esta semana porque los abogados de la mayor parte de los acusados han firmado con la Fiscalía una conformidad previa que reduce las penas de forma importante.

Los primeros en alcanzar ese acuerdo fueron los abogados de las cinco personas sobre las que existía una acusación más contundente.

A ellos se les consideraba los integrantes de un grupo organizado que planificó las estafas y se encargó de colocar los objetos adquiridos, fundamentalmente teléfonos móviles de gama alta.

Todos ellos se reconocieron autores de un delito de pertenencia a grupo criminal para el que se fijan 1 año y 3 meses de prisión. Igualmente son declarados culpables de un delito de estafa continuada que se castiga con una pena de 2 años de cárcel.

La segunda pena más elevada se impuso al hombre que está acusado de colocar en el mercado la mayor parte de los dispositivos móviles a través de una página de internet y de forma directa en un restaurante de la barriada de Valdepasillas. En este caso se le ha impuesto 1 año y 3 meses de cárcel por pertenencia a grupo criminal, y 1 año y 6 meses por el delito de receptación.

Menor fue el castigo para el resto de los procesados, acusados todos ellos de realizar las compras con los documentos falsificados que les aportaron los responsables de esa organización. En este caso se les condena a 21 meses de prisión por un delito de estafa.

Tanto a este grupo de condenados como al primero se les concedió de forma genérica el beneficio de no ingresar en prisión si no vuelven a delinquir en el plazo de 4 años y hacen frente a la responsabilidad civil que pesa sobre ellos.

A partir de ahora, cada uno de sus abogados tendrá la obligación de presentar a la Audiencia Provincial de Badajoz un plan de pago en el que deberá fijar la cantidad que abonarán mensualmente. Pero si incumplen dos mensualidades consecutivas, la suspensión de la pena quedará sin efecto y tendrán que entrar en prisión.

Esta medida no será aplicada a algunos de los procesados por existir contra ellos condenas anteriores. En esos casos sus letrados podrán solicitar el beneficio de no entrar en prisión, pero no es seguro que se lo concedan.

Con la conformidad que se alcanzó ayer se pone fin a este procedimiento, aunque no del todo porque algunos de los investigados no comparecieron. A partir de ahora volverán a ser citados para una nueva vista en la que se les ofrecerá la posibilidad de alcanzar conformidades parecidas a las que ahora se han firmado.