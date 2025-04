De Camerún a refugiado en Gata con una guitarra

Si uno teclea en Youtube el nombre de Dominique Atsama salen un buen número de videos musicales cargados de ritmo, de esos que incitan a ... vivir, a la alegría. En algunos de ellos puede apreciarse su particular estilo para tocar la guitarra, su punteo de dedos y la forma de apoyar el instrumento (en ocasiones dos guitarras) sobre sus piernas, uno de los sellos que le marcan.

Atsama, que ya ha actuado en la sala Belleartes y en el Corral de las Cigüeñas en la capital cacereña llegó hace medio año a España desde Camerún huyendo de la pobreza y de la situación política de un país en el que gobierna desde hace más de 40 años el dictador Paul Biya. Intenta abrirse paso como migrante y como artista en un país, España, que, proclama, le ha abierto los brazos de forma generosa.

Está aprendiendo español y en tiempo récord ya lo habla con soltura. «Me gustan mucho las lenguas». El idioma oficial de su país es el francés y el inglés, como herencia del antiguo Camerún colonial, pero en el país se hablan 230 lenguas y el Ewondo es el que utiliza Dominique Atsama para expresar su arte.

Los motivos que le han hecho dejarlo todo son una mezcla, pero late el descontento general por la difícil situación política de una nación en donde campan la corrupción y la pobreza. «La situación económica en mi país es complicada y sobre todo para los músicos», explica este cantautor de 35 años, que vino como turista para actuar en Lisboa. «Cuando terminé mis conciertos en Portugal me llamó un amigo que vive aquí y me dijo que podía venir con él, descubrí que España es un país maravilloso, yo solamente conocía el nombre de este país pero una vez que estuve decidí quedarme», cuenta en conversación telefónica desde Villasbuenas de Gata, el lugar en el que reside actualmente con su pareja española. «Este país no es racista, nunca nadie se ha metido conmigo, esto es un pequeño pueblo en el que todo el mundo se conoce, somos como una familia, la gente está interesada en conocer mi historia, le gusta compartir cosas conmigo, me enseñan su pueblo, sus cosas y todo». Se siente afortunado.

En su país había logrado popularidad como artista. «En mi ciudad, Yaundé, la capital, soy conocido, pero económicamente no podía mantenerme». Tiene dos discos publicados: 'Balade' sale en el año 2017, 'Dans tous les sens' ('Con todos los sentidos') en 2023 y además tres canciones separadas como singles.

Practica lo que denomina como 'afrojazz', pero él ha inventado un estilo particular que se llama 'Finger Ekang', «una música de la zona ecuatorial de África, de Camerún, Gabón y Guinea Ecuatoria), el centro de África, yo la toco como percusión sobre la madera de la guitarra, bajo y melodía».

Mensaje

Las letras redondean su estilo. En sus canciones habla de la situación política de su país. «Yo tengo 35 años y conozco solamente un presidente desde que nací, mis canciones hablan de todo lo que se vive en mi país, también de salvar la naturaleza y de salvar el Medio Ambiente, porque yo he estudiado Medio Ambiente en la Universidad de mi país».

El respeto hacia las personas también aparece en sus letras: «Los que me molestan son los que se destruyen a sí mismos destruyendote a ti, solo piensan en ellos, no conocen tu importancia en la vida cotidiana».

También se centra en la historia de los países de la zona ecuatorial de África. Algo que muestra que tiene un espíritu abierto es que ha formado un grupo con músicos del Gata que se llama 'Atsama Ensamble Quartet'. A veces actúa con ellos y otras lo hace en solitario.

Cuenta con orgullo que el nombre que el público le ha puesto durante los conciertos para expresar el amor hacia su música es 'la perla negra de Extremadura'. «Es algo que me gusta mucho», reconoce. Desde la plataforma Refugiados Cáceres, que apoya el proceso de personas que migran a España le llaman cariñosamente 'extremerunés' o 'camerumeño', apelativos que hablan en ambos casos de su facilidad para incorporarse a la realidad de la región.

Es muy consciente de que en puertos de llegada como España se tiende a mirar a los migrantes sin tener en cuenta sus particularidades, pero todos ellos vienen con sus gustos culturales. Y algunos de ellos como le sucede a Dominique, también llegan con profesiones y vidas ya hechas, con una batería de creatividad para ofrecer y con una voz muy potente que sirve para contarle al mundo cómo es su país. Está deseando poder seguir tocando ante el público español.

Dominique tiene claro que se quiere quedar a vivir en España. «Sí, sí», dice sin expresar el más mínimo asomo de dudas.