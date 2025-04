Buscan al hijo de 'Un marido para todo', desaparecido desde este martes en Badajoz

R. H. Miércoles, 30 de abril 2025, 08:06 Comenta Compartir

José Antonio Ceberino, encargado de 'Marido para todo.com', busca en Badajoz a su hijo José Manuel Ceberino, del que no tiene noticia desde este martes. Este padre está difundiendo a través de redes sociales una alerta y pide ayuda para tratar de localizar a su hijo, de que no sabe nada desde las 15.30 horas, cuando se fue de casa y ya no ha vuelto.

Ceberino solicita ayuda a aquel que haya podido verlo o tenga alguna pista de dónde puede encontrarse su hijo.

Tanto padre como hijo son muy conocidos por su trabajo en Badajoz y en el club deportivo Badajoz.

En actualización Los periodistas de HOY trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.