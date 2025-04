El PP de Badajoz lleva un mes y medio sin elegir concejal de Policía Local

Se cumple mes y medio desde que el alcalde, Ignacio Gragera, cesara a María José Solana como concejala de Policía Local el 7 de ... julio y los agentes siguen sin tener un edil al frente.

Septiembre se presenta como un mes repleto con actividades. La Noche en Blanco dará el pistoletazo de salida el próximo sábado a un programa que cuenta con Almossassa y el Día de la Bicicleta. Todas estas actividades requieren de refuerzos de policías locales, que vieron rechazada la subida salarial en junio solo unas semanas después de estar firmada por el alcalde.

Las reclamaciones de los agentes, el inicio del curso político, la recuperación de actividades suspendidas en pandemia y la cercanía de las elecciones municipales urgen al Ayuntamiento a nombrar un concejal al frente de la Policía Local.

La primera pregunta es cuándo se conocerá al relevo de Solana, que dimitió de su acta de edil el 12 de agosto. Mientras el PP no nombre sustituto, la delegación estará en manos del alcalde. Pero el pacto entre Cs y PP obliga a los populares a tomar una decisión.

El gobierno local pretende que el reemplazo de Solana, Javier Pizarro, tome posesión del acta en septiembre. Pero aún quedan pasos que dar. El pleno debe tener primero conocimiento de la dimisión de Solana para, posteriormente, solicitar la credencial del nuevo edil a la junta electoral. En el caso de que adelanten el próximo pleno a inicios de septiembre, la incorporación de Pizarro podría tener lugar, como muy pronto, a finales de mes. Pero si no adelantan la celebración, el nombramiento de Pizarro puede retrasarse hasta octubre.

Francisco javier pizarro, nuevo concejal del pp

Francisco Javier Pizarro trabaja como contratado de confianza del PP en el Ayuntamiento y su cambio de puesto puede desembocar en un nuevo reparto de áreas que abarque más delegaciones que las que dirigía Solana. El PP podía aprovechar, así, para darle un nuevo giro al gobierno local tras las concentraciones de trabajadores municipales reclamando más dinero y más personal.

¿Quién acepta la Policía?

La cuestión de fondo es qué concejal del PP se haría cargo de la Policía Local y daría la cara después de negociar y firmar un acuerdo salarial de 6.300 euros anuales que el propio PP ha abortado después. No se trata solo de que el PP tenga concejal para asumir el encargo, que tiene a nueve, sino quién querría hacerlo.

Antonio Cavacasillas, número uno del PP en el Ayuntamiento, no suelta prenda. En su entorno aseguran que aún no lo ha decidido. Pero parece claro que todos los concejales que firmaron el pacto que después dejaron en papel mojado tienen menos posibilidades que aquellos que no se han pronunciado.

Así, el edil de Hacienda, Eladio Buzo, quedaría fuera de las quinielas. Aunque hay que tener en cuenta que este es uno de los ediles más cercanos a Cavacasillas y a la dirección provincial del partido. Como edil de Hacienda que es, puede sumar Contratación y Compras, que también dirigía Solana y está en cierta manera relacionada con sus atribuciones.

eladio buzo, edil de hacienda

También firmó el acuerdo con los agentes el propio Cavacasillas, que se enfrentaría a una solución muy complicada (plantilla escasa y multiplicación de actividades en fines de semana tras las restricciones de la pandemia) a solo unos meses de las elecciones. Esto puede conllevar que el conflicto con los agentes se alargue y Cavacasillas se vea envuelto en una polémica permanente a solo unos meses de presentarse por primera vez a las elecciones.

La Policía Local siempre ha estado en manos de un concejal de peso. Alejandro Ramírez del Molino, José Antonio Monago y Germán López Iglesias han estado al frente de una delegación donde hace falta autoridad y mucho conocimiento de la ciudad. Los tres salieron del Ayuntamiento para ostentar responsabilidades más altas. Este área puede ser un trampolín, como fue en esos casos, o una condena, como les ocurrió a Alberto Astorga y María José Solana. Los dos firmaron su defunción municipal en esta delegación.

El nuevo concejal, Francisco Javier Pizarro, que ya fue edil de Juventud entre diciembre de 2016 y 2019. Por este motivo, más que Policía Local parece destinado a repetir en la delegación. A su favor cuenta con que es el más joven de todos los populares y que dejó un buen recuerdo en la delegación en su momento.

El cambio descargaría a Cavacasillas, que es el actual responsable, de cara a la carrera electoral que comenzará en septiembre.

Aunque esta delegación permita el primer contacto de muchos nuevos votantes con el Ayuntamiento, el rédito político se reduce cuando terminen los programas de actividades veraniegas en unos días.

francisco j. gutiérrez, concejal de ferias y fiestas

Más allá de que la dimisión de Solana obligue al PP a mover ficha, Cavacasillas tendrá a un concejal algo más libre a partir de finales de septiembre. Francisco Javier Gutiérrez asumió Ferias y Fiestas en diciembre, a solo dos meses del Carnaval, por la baja maternal de la edil de Cs, Lara Montero de Espinosa. Esta ha vuelto en julio y ha recuperado todas sus delegaciones, salvo Ferias y Fiestas. El motivo es que Francisco Gutiérrez está organizando ya Almossassa para finales de septiembre. Una vez que termine la conmemoración árabe, Cs recuperará la delegación para organizar los últimos carnavales y la feria posterior a las elecciones.

blanca subirán, alcaldesa sustitua al inicio de agosto

Así que Francisco J. Gutiérrez quedará solo con Patrimonio, Vivienda y Policía Urbana. Por lo que podría convertirse en responsable de la Policía Local. O Cavacasillas puede confiar en Blanca Subirán, a la que este u Gragera dejaron como alcaldesa en funciones durante la primera quincena de agosto. O ninguno de los dos. Porque las quinielas están abiertas en el PP y no se sabe quién podrá asumir la Policía Local mientras el partido parece no tener prisa por buscar un concejal a los agentes.