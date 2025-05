«Hacían bullying a mi hija y el colegio no lo ha evitado»

Desde que comenzó el curso escolar el pasado 11 de septiembre las mañanas de Sherezade Ardila y su hija de ocho años volvieron a ser ... una pesadilla. Así lo describe Ardila cuando recuerda a su hija llorando a la salida de clases del Colegio Juan Vázquez, en Badajoz, donde la menor ha estado matriculada hasta el pasado 18 de septiembre.

«Desde la etapa de infantil mi hija ha sido alumna de este colgio. Me gusta porque tiene un buen nivel, pero la situación de acoso que ha vivido mi hija desde infantil me ha obligado a cambiarla de centro porque temía por su salud», explica la madre.

Los vómitos, el miedo y las lágrimas de la menor fueron los elementos que alertaron a Sherezade de que algo no le iba bien a su hija en el Juan Vázquez. «Todos los días iba llorando y salía llorando. Llevaba a mi hija obligada a clase porque nunca quería ir», cuenta.

Al principio la madre desconocía el motivo del comportamiento de la menor, hasta que esta le contó las burlas y amenazas que recibía por parte de algunos de sus compañeros. Fue entonces cuando Sherezade decidió ponerlo en conocimiento del tutor, en ese momento la niña aún estaba en primero de Primaria. «Me dijo que no pasaba nada, que no me preocupara, que para eso estaba él, pero mi hija fue pasando de cursos y el problema no solo no se terminó sino que se agravó».

Con el crecimiento de los niños también crecieron las amenazas. «Mi hija tenía que darle material escolar o lo que pidiesen porque la amenazaban con pegarle. Tuvo que dejar de ir a bádminton porque allí tampoco cesaban las burlas», relata.

Ante el presunto caso de acoso escolar, su madre decidió acudir al centro para hablar con los profesores y el equipo directivo, ya que la situación de su hija no mejoraba, «Puse en su conocimiento lo que le ocurría a mi hija y la respuesta siempre era la misma; que son cosas de niños, que mi hija es tímida y tomaba esa actitud para llamar la atención».

Cambio de colegio

Con la vuelta al cole regresaron los vómitos, Ardila cuenta que incluso su hija se los provocaba para no asistir a clases. «Llegué a temer por la salud y la vida de la niña porque era una situación que cada vez se hacía más insostenible», destaca.

Fueron los abuelos de la menor, encargados normalmente de llevarla al colegio, quiénes le propusieron a Sherezade cambiar a la niña de centro, una opción que la madre ya había contemplado, incluso comunicado a la pequeña.

«Mi hija aparece mal en todas las fotos de grupo que hacían en clase, no se le ve feliz y cuando aparece sonriendo es porque le obligaban a hacerlo. Cuando iban de excursión iba siempre sola en el autobús, pero los profesores me decían que no pasaba nada, que estaba todo bien».

«No entiendo por qué no se ha activado un protocolo anti-acoso, quiero que se tomen medidas en el centro»

La primera semana del curso la menor volvió a su antiguo colegio, pero ahí solo estuvo unos días, pues el pasado 18 de septiembre su madre la matriculó en otro centro educativo. «Ahora sí veo a mi hija contenta, sale como todos los niños y tiene otra ilusión. Ha hecho amigos y está más integrada», explica su madre, quien ha tomado medidas contra el que hasta hace unos días fue el colegio de su hija. «No entiendo por qué no se ha activado un protocolo anti-acoso, quiero que tomen medidas en el centro. No entiendo por qué no hacen nada ante estos problemas y no median. Yo he temido por la salud y la vida de mi hija», desvela.

Para exigir responsabilidades al centro ha puesto una reclamación a Educación, de la que aún no ha obtenido respuesta. Su único deseo es que los centros paren estos comportamientos.

En cuanto al supuesto caso de acoso, la Junta se ha limitado a responder a este diario que la inspección educativa ya se ha entrevistado con la madre de la alumna y con el equipo directivo del centro.