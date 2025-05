Las boutiques de emprendedores locales sobreviven en Menacho

Los carteles de las rebajas se mezclan estos días con los que anuncian 'se alquila' en locales cerrados hace tiempo. Pero, aún así, en la ... calle Menacho sobreviven una serie de boutiques de empresarios locales que están satisfechos con sus negocios.

Los comercios de emprendedores pacenses permanecen mientras continúa la sangría de grandes cadenas. La última en cerrar ha sido Álvaro Moreno, que este sábado ya no levantará la persiana después de abrir en el centro comercial El Faro el punto de venta más grande de España. Lo hizo atraído por su ubicación en la frontera y por la importancia del cliente portugués, que también llega hasta Menacho.

Esta semana, un grupo de jóvenes miraban trajes de ceremonia en una de las boutiques especializadas. Es esa especialización, por un lado, lo que atrae al público. Así lo afirman desde Rafaello, donde Serafín Rodríguez asegura que la temporada de primavera-verano pasada ha sido la mejor de los últimos años. Tiene cuatro comercios en la calle: uno dedicado a vestidos para eventos de señora, otro de ropa infantil, uno más de 'outlet' y un cuarto dedicado también a artículos infantiles. Todos, dice, le permiten mirar con optimismo la nueva temporada que empieza tras las rebajas. De hecho, este fin de semana está renovando la mercancía.

Existen varias tiendas dedicadas a la ropa para días especiales, como María Ángeles Vázquez, Pronovia, Teté, y ya en el entorno La Gitana y Rosa Clará. Entre todas han convertido esta zona de Badajoz en un lugar donde encontrar artículos para eventos. Serafín Rodríguez, de Rafaello, indica que los pacenses no quieren comprar por Internet ni acudir a cadenas populares para días especiales, sino que buscan poder probarse la ropa y recibir una atención personalizada.

Es esa misma atención tranquila la que lleva clientes hasta Marpau, un comercio que abrió a finales de agosto frente a Arenal y que ha comprobado el tirón de la calle. Cuando se decidió por el cambio llevaba dos años en la calle Guardia Civil. Su propietaria, Aurora Macarro, está contenta con el cambio de ubicación, dado que tanto Arenal como Tramas atraen muchos clientes que pasan por su escaparate, se fijan y entran.

CSC, Raquel y Lydia Fornier son otros comercios que han optado por cambiarse en la misma calle Menacho a locales recién renovados. Portobello, multimarca; Teresa.b, dedicada a complementos y bisutería abierta en Vasco Núñez y muy próxima a Fly, con ropa de primeras marcas, son otras tiendas que atraen a un tipo de cliente que huye de los centros comerciales y las marcas más comunes.

Un ejemplo es el de Rosario Fernández, que esta semana paseaba por la calle con varias bolsas en las manos. Reside en Valdepasillas y le gusta comprar en Menacho. Saca una lista con las tiendas a las que tiene previsto acudir por encargo de su hija y de sus propios intereses. Y aunque echa de menos Punto Roma, que cerró hace tiempo, no deja de ir a Precchio. «Es que aquí hay ropa de mujer», dice. Y, sobre todo, no se marcha sin pasar por Roberto, la zapatería a la que es fiel.

«Me gusta más comprar en Menacho porque no hay tanto jaleo como en los centros comerciales»

Dice que no le gusta ir a centros comerciales y que prefiere acudir a tiendas pequeñas. «Me gusta más Menacho porque no hay tanto jaleo como en los centro comerciales. Y aunque hay algunas tiendas que hay en los dos sitios, prefiero esto. Como mucho voy una o dos veces al centro comercial por acompañar a mi hija».

Otras cadenas como Women's Secret o Pepco mantienen puntos de venta en los dos sitios, mientras que Yves Rocher se ha quedado en el centro. Igual que Solera, Zapatonee y Lola Ruiz, una cadena con ropa de señora que también prefiere Menacho.

Manuel del Álamo se sale de la ropa con Prisca, una tienda de decoración y muebles que ofrece artículos de precios muy diferentes. El 17 de noviembre cumplieron un año y dice que su experiencia es buena. «Cada vez viene más gente directa a nosotros y también muchos portugueses». Aunque esto no implica que no le dé pena que haya muchos locales vacíos.

Ampliar Manuel del Álamo, en su tienda de decoración Prisca Home. J. V. Arnelas

La clave, especialización

Paco Mendoza es el responsable de la mítica perfumería y droguería El Globo, que se mudó de Juan Carlos I hace dos años. Ha recuperado clientes que le han confesado que no subían hasta la calle San Juan y cree que su especialización es la clave por la que puede seguir levantando la persiana cada día. Un plumero, explica, se puede encontrar en otros sitios. Pero uno extraplano que entre en las zonas más innaccesibles, es más difícil. Y él lo ofrece, igual que las cremas de zapatos de casi todos los colores o los tintes de ropa.

Félix Retamar es el presidente de los comerciantes y cree que es esa especialización, como la del Globo o la ropa de ceremonia, la que permitirá al pequeño comercio seguir en la brecha. «En la calle Menacho hay mucha variedad, donde está Mecanorba (artículos de informática) y la peletería. O Teté de Plata y Mari Ángeles Vázquez». Es optimista. Dice que el 80% de los locales pequeños están cubiertos. «Yo soy optimista –dice otro comerciante que no quiere dar su nombre-. Porque hay tiendas que cierran, pero siempre abren otras nuevas».

Hace unos días cerró la zapatería de Maricarmen Tinoco por jubilación y le cogerá el relevo un comercio infantil. Urban Taylor anuncia su liquidación con carteles en el escaparate sin que, de momento, haya trascendido qué marca podría instalarse en ese local. Los cambios de marca se dan también en El Faro, donde se despide Bennetton y pronto se espera a Mango.