Los bomberos trabajan para extinguir un incendio de pastos en El Nevero de Badajoz

María Isabel Hidalgo Badajoz Viernes, 6 de junio 2025, 14:37 | Actualizado 15:21h.

Una columna de humo se ve desde última hora de la mañana en el polígono El Nevero. Allí trabajan en estos momentos los efectivos de bomberos del Ayuntamiento de Badajoz para sofoar un fuego que se ha orginado en unos pastos, próximos al almacén de madera Maderpa, y cerca a la autovía A-5.

Hasta allí se ha desplazado la Guardia Civil que ha cortado parte de la autovía para evitar que las llamas se salten a la calzada, ya que debido al viendo las llamas se están extendiendo a gran velocidad, por lo que ha sido declarado el nivel 1.

Un camión y dos coches de bomberos se han desplazado hasta la zona, donde el tráfico está siendo controlado por la Guardia Civil. El fuego no ha alertado a los vecinos, pues muchos de ellos no se han enterado de las llamas hasta que no han esuchado las sirenas de los bomberos.

Todo apunta que la extensión de terreno calcinada es bastante grande, de hecho, hasta allí se han desplazado dos camiones de Aqualia para apoyar a los bomberos en las tareas de extinción, así como las empresas de extintores que se encuentran en el Nevero.

Se desconoce por el momento el número de metros afectados, así como el origen de las llamas y el número de efectivos que se han desplazado hasta el lugar de los hechos.

Verano difícil

Los bomberos ya alertaron que temían un verano difícil en Badajoz debido a los incendios de pastos, que en 2024 estos fuegos repuntaron un 51% hasta los 537 incidentes en la ciudad, lo que rompió la tendencia a la baja de los últimos años.

Las lluvias de este invierno han tenido muchos beneficios para el campo, pero también suponen un riesgo de cara al verano. La vegetación ha crecido de forma abundante, lo que supone que los solares y los terrenos de Badajoz están llenos de vegetación. Con la llegada del calor se van a secar y hay riesgo de incendios.