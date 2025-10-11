Los bomberos sofocan un incendio de pastos en El Pico del Guadiana

R. H. Sábado, 11 de octubre 2025, 17:21 Comenta Compartir

Los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz han recibido un aviso a las cinco de la tarde de este sábado por un incendio declarado en una zona de pastos. En concreto, el fuego se localiza en El Pico, el terreno situado en mitad del cauce del Guadiana, entre la bifurcación del río y la unión con el arroyo Rivillas, cerca del puente de la Autonomía.

A este punto se accede a pie por un pequeño puente desde la Ronda de Circunvalación, frente a la Alcazaba, y con vehículo a través de un camino que parte de la avenida Manuel Rojas Torres, en la Ronda Norte.

Varias dotaciones de extinción de incendios se han desplazado desde el parque de El Nevero, mientras la gran columna de humo es visible desde distintos puntos de la ciudad.

