Los bomberos encuentran el cadáver de una persona que se precipitó desde el Puente Real
Se descarta la intervención de terceras personas en el incidente
S. V.
Domingo, 7 de septiembre 2025, 18:59
Una persona se ha precipitado al río Guadiana este domingo desde el Puente Real de Badajoz. Según informan la Policía Nacional y el cuerpo de Bomberos a este periódico, pasadas las 16.00 horas un conductor ha parado su vehículo en mitad del puente y se ha precipitado al río, sin intervención de terceras personas.
Inmediatamente se desplazaron al lugar de los hechos los Bomberos de Badajoz, Policía Nacional, Policía Local, Cruz Roja y una Unidad Medicalizada de Emergencia del SES.
Cerca de las 18.00 horas, los bomberos han encontrado el cuerpo sin vida de esta persona, cuya identidad se desconoce por el momento, aunque, según fuentes consultadas por HOY, podría tratarse de un joven.
En las labores de búsqueda han participado dos embarcaciones acuáticas y ocho efectivos.
