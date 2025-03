Un Black Friday cada vez más largo espera hoy el día de más ventas en Badajoz

Al filo de las dos de la tarde, este viernes, en una calle Menacho sin apenas gente cuando falta menos de un mes para las ... navidades, el presidente de los comerciantes de la que fue la arteria comercial más importante de Extremadura citaba una reunión de la directiva de hace diez años, cuando oyeron hablar por primera vez del 'Black Friday'. «En aquella comida del Aeroclub ya dije que esto venía para quedarse cuando otros decían que sería una moda de dos o tres años», recuerda Félix Retamar.

Pero en su opinión, el concepto de un día dedicado a grandes descuentos se ha desvirtuado. «Las grandes distribuidoras lo ponen quince días antes y las pequeñas tiendas han empezado una semana antes, y además el comercio 'on line' nos ha afectado mucho».

Según reconocía hoy, este año no se están cumpliendo las expectativas respecto al viernes. «Esperamos que Menacho se anime un poco más por la tarde y sobre todo el sábado, cuando venga gente de toda la provincia porque sigue habiendo descuentos incluso hasta el domingo en las tiendas que abran», ha señalado Retamar, quien recuerda que esta fecha estaba dedicada en origen a productos tecnológicos y esta semana ha visto cómo hasta su frutero se suma ya al reclamo que supone poner 'Black Friday' en el escaparate, donde algunos se vienen tan arriba que anuncian hasta descuentos del 80%, lógicamente con mucha letra pequeña.

Violeta Vahi atiende en Silbon en Menacho, una tienda de moda que está hace cinco años en Menacho que ahora tiene descuentos hasta el 30%. «Empezamos con descuentos el lunes y desde entonces ha venido un poco más de gente. Muchas personas están aprovechando para hacer las compras de Reyes porque le ampliamos la posibilidad de devolución hasta el 12 de enero».

Ampliar Calle Menacho este viernes por la mañana. casimiro moreno

No muy lejos, Almudena abordaba a los paseantes para ofrecerle productos de Tertia Sensu, una franquicia que vende perfumes y ambientadores. Lleva un año y medio trabajando en ella y, según explicó a este diario, «hoy se ve un poco más de ambiente en la calle y la gente, que normalmente está interesada en perfumes, hoy se está interesando por los ambientadores, así que algo se ve que está cambiando lo del 'Black Friday'.

«Más gente que otro viernes»

Pero donde verdaderamente había bullicio de compras este viernes era en El Faro. Allí las personas no pasean, compran. Como Miriam Carballo, que ha venido desde San Vicente de Alcántara con su madre y sus dos hijos. Eran las cinco de la tarde, acababa de poner los pies en este centro comercial de la avenida de Elvas y tenía pensado quedarse hasta el cierre. «Aprovechando las ofertas que hay ahora hemos venido a comprar para el amigo invisible y para las navidades ya de paso. Calculo que me gastaré unos 200 euros, pero siempre picas más de lo que vienes a buscar. Mi madre ha comprado dos maletas y yo un bolso que vi que subió en las redes sociales, uno para mi amigo invisible y otro para mí», ha contado esta tarde ante el mostrador de El Armario de Papi, que vende complementos de moda a bajo precio. El dueño, Luis Manuel Fernández, confirma que el 'Black Friday' es un reclamo. «Hoy hay más gente que cualquier otro viernes, yo diría que vendiendo el doble y el sábado se espera mucha más gente porque no se trabaja», decía este joven empresario que se instaló en El Faro hace cuatro años.

En otros de sus pasillos Noemí Fermoselle, encargada de Deichmann calzados, lo confirmaba hace un rato. «Mañana sábado seguramente vendamos el doble. Sí, se nota el el día, tanto hoy como toda la semana, de hecho nosotros ya lo llamamos 'Black Week' ('semana negra')».