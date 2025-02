Los problemas del servicio público de alquiler de bicicletas en Badajoz llegan a los usuarios. «Hay bicis sin luces ni timbre, me parece alucinante», asevera José María Núñez. Este pacense comenzó a usar el servicio público de alquiler, Biba, en agosto y entiende que «pueda ... haber algunos errores, pero algunas cosas no son de recibo».

Núñez no ha podido coger bicis en las estaciones de las plazas de España y San Atón ni lunes ni martes. La empresa que gestiona el mantenimiento, Siex 2000, ha denunciado al ayuntamiento por impago del servicio desde el 15 de diciembre de 2018 al 15 de diciembre de 2019, por un montando que ronda los 200.000 euros anuales.

Este pacense explica que si se llama, los encargados del mantenimiento acuden con una sonrisa. A su juicio, la mayor parte de los problemas nacen de la aplicación informática, que no desbloquea las bicis. «Hay paradas inhabilitadas completamente, como la que está junto al gimnasio Forus, y otras de forma parcial». De esta manera, el usuario no puede planear realizar un desplazamiento porque corre el riesgo de no llegar a tiempo.

Reconoce que es un servicio barato, de 12 euros al año, pero también que «no se puede dar en estas condiciones». «¿Qué pasa si falla un freno, sin timbre no puedes avisar? ¿Quién tiene responsabilidad en un accidente?», se pregunta. «Si no pueden dar el servicio con seguridad, lo más prudente sería pararlo».

El Consistorio asegura que atiende las incidencias y que solo tiene constancia de problemas en la estación de San Roque.