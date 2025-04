Un bicibús para ir a clase en el Zurbarán de Badajoz

Con unos reflectantes en las piernas, otro en el sillín y una luz delantera llegó pedaleando ayer por la mañana Álvaro Barroso al bar ... Venero. El termómetro marcaba un grado bajo cero, pero eso no fue excusa para que este alumno del instituto Zurbarán se subiera a su bici a las ocho para ir a clase.

«Me gusta ir así al instituto porque hago ejercicio y voy con mis amigos. Es muy chulo ir por la calle todos juntos», contaba este estudiante de segundo de la ESO.

La avenida Santa Marina y la avenida de Huelva es el camino que todos los miércoles recorren los alumnos del Zurbarán junto a varios de sus profesores para llegar a clase en bicibús.

«Se trata de un proyecto de la DGT que lleva a cabo con los centros para fomentar que los jóvenes se desplacen caminando o en bici al colegio para fomentar la vida saludable y que sus familias dejen el coche en casa para venir a clase», afirma el coordinador de la actividad, Víctor Vargas.

El bicibús, que solo tiene lugar los miércoles, está promovido por el Departamento de Educación Física del instituto, y suma una décima en la nota de cada alumno por cada día que participen en el programa. «El objetivo es crear un hábito y que en el futuro tengan capacidad para circular ellos solos», contaba Vargas convencido de que con esta actividad también se fomentan las habilidades motrices y las relaciones. «El uso de las bicicletas es la base del cambio cultural, que es lo que nos falta en Badajoz porque es una ciudad llana, donde cada vez hay más carriles bicis, por lo que cada vez es más sencillo ir así a los sitios».

Hace dos años que el centro participa en este programa, donde es esencial la labor de los docentes, que cada miércoles acompañan en bicicleta a más de una decena de estudiantes. «Es una suerte que los profesores se impliquen en los proyectos del centro. Esto motiva mucho a los alumnos porque no solo van los de Educación Física, también los de Matemáticas o Religión y esto es un ejemplo para los niños», argumenta el director del centro, Rafael Domínguez.

Para que la actividad se realice con seguridad, Víctor comenta que es esencial la labor de la Policía Local, que les escolta cada semana en su recorrido. «Circulamos por la carretera porque en Santa Marina no hay carril bici, pero los agentes nos acompañan. Yo es el primer año que lo hago y para mí es algo nuevo porque siempre he montado en bici pero no por la ciudad», contaba emocionado Marcos Álvarez.

Precisamente la educación vial es otro de los objetivos que la DGT persigue con el bicibús y que más allá de motivar a los alumnos a que utilicen transportes saludables pretende que los jóvenes conozcan las normas de circulación.

«Esto sirve para que al menos aprendan lo que no deben hacer y conozcan lo que puede llegar a ser peligrosos. Si no hay carril bici saben que la calzada es compartida, y conocen las normas. De hecho los jóvenes con educación vial de hoy serán los conductores responsables del futuro», subraya la coordinadora provincial de Educación Vial de la DGT, Ana Pachón.

No solo los profesores están implicados en el proyecto, pues los alumnos del ciclo formativo del grado medio de Deportes también participan. Ellos tienen guía de bicicletas, una asignatura que se ve fortalecida con estos recorridos.

Ayuda a relacionarse

«Esto también ayuda a que los alumnos se relacionen entre ellos con compañeros de otros cursos. No es sano solo porque sea deportivo, ya que el recorrido es muy corto. Pero llegamos a clase con otra energía porque liberas adrenalina», matiza Víctor, que destaca que una de las cosas que preocupaba a los jóvenes era guardar las bicis a la llegada al centro.

«Tenemos aparcabicis que permite guardarlas en el patio, y esto también está ayudando a que los chavales las utilicen. De hecho hemos observado que esto se está convirtiendo en la forma habitual de transporte para los alumnos mayores», destaca el director, que también participa en unas rutas que le hacen sentir orgulloso de que su instituto sea pionero en el proyecto. «Nosotros lo que hacemos es presentar el programa a todos los centros escolares, y ellos son los que deciden que si se adhieren a nuestro programa», explica Pachón desde la DGT.

La coordinadora cuenta que más allá de las rutas escolares también organizan charlas y visitan las aulas para dar unas nociones básicas de circulación. «La educación vial es un tema que se debe abordar en las diferentes asignaturas, no es solo que sepan manejar la bici y mantener el equilibrio, es importante que sepan cómo deben comportarse cuando están en la calle con un vehículo», destaca.

El deporte es otra de las motivaciones que encuentran los estudiantes en estas rutas matutinas. Como Alejandro Naranjo, que llegó ayer por la mañana al punto de partida de la ruta tapado hasta los ojos para evitar el frío. «Vengo porque quiero mejorar mi condición física, y estas pequeñas cosas que hacemos en el día a día nos ayudan a ello», decía este estudiante de primero de la ESO al que le ayuda a despertarse pedalear cada mañana.

Este pelotón escolar solo tiene una ruta en la ciudad, que es la que transcurre por Santa Marina. De crecer la demanda, el centro está dispuesto a realizar otras rutas paralelas para que los alumnos de otros barrios también puedan utilizar la bici antes de sentarse en sus pupitres. Por el momento no es necesario porque apenas acude una decena de jóvenes, la mayoría chicos.

No ocurre lo mismo en el CEIP De Gabriel, en Gévora. Este colegio de Primaria ya se subió al bicibús el curso pasado, y este año participan en el pedibus, que también busca fomentar el transporte escolar pero en este caso a pie.

«Todos los alumnos del colegio van caminando a clase todos los martes. Lo que queremos es fomentar las relaciones entre los estudiantes y evitar los atascos que se forman en las puertas del colegio», argumenta su directora, Alicia Rodríguez, que quieren conseguir que los padres dejen el coche en casa.