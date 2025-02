El día después en la calle América: «He pasado la noche tomando tila»

Con los ojos vidriosos y el susto aún en el cuerpo Manolo Félix, vecino de Carmen, ha acudido esta mañana a sentarse en uno de ... los poyetes del portal 5, justo al lado de la entrada a la vivienda donde hasta este jueves residía Carmen Tejero junto a sus dos hijos. «Vengo aquí todas las mañanas. Estoy jubilado y echo el rato viendo a la gente pasar. Por eso conocía al joven, lo veía cuando venía del instituto o cuando sacaba al perro. Es muy buen niño, aún no logro comprender qué ha podido pasar», lamentaba Manolo.

Este vecino vive en el barrio de María Auxiliadora desde hace varias décadas y cuenta que la noticia del joven de 17 años que presuntamente ha asesinado a su madre no le ha dejado dormir. «Se le veía un niño muy responsable, serio, pero muy respetuoso. Están muy bien educado, por eso no podemos pensar en otra cosa, no sé que se le habrá pasado por la cabeza para hacer algo así«, sentenciaba.

No hay otro tema de conversación este viernes en el barrio, donde los vecinos aún siguen conmocionados con el suceso y muchos intentan buscar una explicación que nunca llegará. Como una vecina que vive en el número 24 de la misma calle. «Es una sensación muy rara la que tenemos en el cuerpo desde ayer, son niños muy lindos con una educación exquisita», relata.

Destaca que los menores se han criado en una familia de lo más normal. «No se trata de una familia desestructurada, en la que puede haber otro tipo de problemas. Todo lo contrario, Carmen estaba feliz con sus hijos», cuenta esta mujer que llegó ayer en el momento en el que los agentes de la policía interceptaron a la hija de Carmen, antes de entrar en casa, para comunicarle lo ocurrido.

«Fue un momento muy doloroso para todos nosotros, hemos visto a estos niños crecer aquí y es algo que nunca te esperas. Es muy fuerte todo«, cuenta. Como el resto de vecinos, conocía a los chicos porque a diario paseaban al perro por la calle, animal al que estaban muy unidos, de hecho recuerda que hace algunos años este se perdió y todos estuvieron buscándolo por todo el barrio durante varios días.

«Tomando tila» cuenta Mari que ha pasado la noche. Es mayor, y dice que jamás hubiera imaginado presenciar un hecho de estas características. «Apenas llevo unos años viviendo en el barrio, pero los conocía a todos de verlos por la calle. Carmen, era una mujer espléndida. Estoy muy nerviosa desde ayer», afirma. Esta vecina también lo conocía gracias al perro. «Yo tenía un perro pequeño y coincidíamos muchas veces porque ellos lo paseaban mucho».

Educación exquisita

Asombrada estaba también la propietaria de la única mercería que hay en la calle América. Ella conocía a Carmen porque dio clases a uno de sus hijos. «Me llamó ayer la madre de una compañera para contármelo y aún no me lo creo. Fue entonces cuando me enteré que ella vivía aquí, porque yo tengo la tienda en este barrio desde hace tres meses nada más y no la he visto en este tiempo», subraya.

Donde sí la vio fue en el colegio, Carmen fue profesora de su hijo, y la recuerdan como una mujer fantástica, muy educada, con grandes valores. «No entiendo que habrá podido pasar, era una mujer con una educación exquisita que igual que la transmitía en el aula, la habrá transmitido a sus hijos. Yo hacía tiempo que no la veía, hoy no se comenta otra cosa, la gente está muy impactada».

Una conmoción que ha trascendido al barrio y ha apenado a toda la ciudad, por eso, el Ayuntamiento ha bajado las banderas a media asta, un gesto que los vecinos agradecen.