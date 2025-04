Los bancos y papeleras no llegarán al corredor verde de la calle Stadium hasta 2024

El corredor verde entre la calle Stadium y la ronda del Pilar no está aún terminado. Quedan los bancos, las fuentes y las papeleras, ... que llegarán a inicios de 2024.

El Ayuntamiento destina 205.000 euros del plan de impulso a la economía local aprobado este mes para terminar la obra. Con ese dinero comprarán el mobiliario (180.000 euros) y, también, harán dos sondeos de riego (25.000) por el alto coste que conllevará el mantenimiento del césped. Además, el gobierno local tienen previsto cubrir la liquidación de la obra y la revisión de precios con estos fondos.

El corredor verde de la calle Stadium, cuyas obras comenzaron en febrero de 2022, es un proyecto municipal financiado con los fondos europeos Edusi. 1,7 millones de euros proceden de esa línea de subvenciones, mientras que el Ayuntamiento ha aportado otro millón de fondos propios.

El objetivo de la actuación era despejar la muralla, que está tapada por edificios en la ronda del Pilar. El primer paso se dio hace años, cuando derribaron el antiguo colegio Nuestra Señora de Bótoa, que estaba adosado a la muralla en la calle Stadium. Poco a poco, el Ayuntamiento ha ido avanzando para sacar a la luz 500 metros lineales de la muralla abaluartada y han desenterrado la parte que quedaba bajo tierra para que se pudiera contemplar cómo era en sus inicios.

Evitar que se tape esa visión es lo que ha llevado al Ayuntamiento a no plantar árboles, aunque los vecinos reclaman al gobierno local que se replanteen esta postura por las altas temperaturas del verano.

Los técnicos municipales sabían que durante las obras iban a aparecer restos arqueológicos. Esta obra ha servido para rehabilitar los cuerpos de guardia encontrados y los restos del revellín.

Las obras han incluido la remodelación de la calle Stadium, empedrada y con miradores para apreciar la muralla.

Ampliar Ciclistas, paseantes, deportistas y periodistas se acercan este jueves a ver el resultado. J. V. Arnelas

La apertura del parque se produce días después de las críticas de los vecinos vertidas en HOY por el retraso en retirar las vallas mientras que hacía semanas que no veían operarios. Sigue pendiente la celebración de un acto en este espacio, dado que los fondos europeos de los que se nutre la reforma obligan a darle publicidad de alguna manera. Este acto debe tener lugar antes del 31 de diciembre.

El PSOE: «El resultado es bueno, pero mejorable»

El PSOE considera «bueno el resultado del corredor, pero mejorable». Los socialistas municipales advierten que el corredor requería de un equipo de mantenimiento y vigilancia, así como está de acuerdo en que no se planten árboles. Pero, en cambio, lamentan que solo se haya desbrozado el paso hasta el baluarte de Santa María, que no esté listo el mobiliario urbano en la apertura o que no hayan aprovechado para restaurar la galería de fusileros del baluarte de San Roque