Badajoz se tiñe de rojo para animar a la selección

Banderas, camisetas, bufandas eran los complemento que no le faltaban a los pacenses que desde primera hora de la mañana se asomaron a la fan ... zone que la selección española ha instalado en el Paseo de San Francisco con motivo del partido España-Andorra que se disputa esta noche.

Hay que animar a la selección y el rojo era el color que no faltaba en ninguno de los aficcionados que hacían cola para fotografíarse con los trofeos de la selección, donde la protagonista era la copa del mundo.

Una copa que hizo muy feliz hace 14 años a David Fernández y que hoy a quién hace feliz es a su hijo de seis años. «Me gusta mucho Morata, ayer fui a verlo al aereopuerto y me firmó la camiseta», decía emocionado el pequeño, mientras intentaba no perder su turno en la cola. «Nos vamos a fotografiar con los trofeos, me hace mucha ilusión ver aquí la copa del mundo y recordar uno de los mejores momentos de la selección», contaba Fernández.

Ellos han venido desde Talavera, están muy nerviosos porque consiguieron entradas para el partido de esta tarde, que se agotaron a las dos horas de salir a la venta. «Hoy no ha ido al colegio porque ayer estaba resfriado y nos hemos venido a ver cómo está el ambiente, el plan es ir a descansar a casa y volver a la hora del partido», subraya.

Para este joven que vino desde Barcelona a vivir a Extremadura hace un el ambiente que hay previo al partido es fantástico. «Hay mucho ambiente, sé que no es una ciudad que tenga muchos eventos de este tipo y esto puede servir para que se repitan más a menudo».

Emocionada estaba también Rosa María García, que se ha comprado una gorra, bufanda y pulsera en una de las tiendas que la selección tiene estos días instaladas en el paseo de San Francisco. «Sé que vamos a ganar y me he comprado todo lo necesario para animar a la selección, pero tengo decorada toda mi casa«, decía esta pacense que seguirá el encuentro desde casa y que espera que la ciudad de suerte al equipo.

Los chicos de Down Badajoz también han pasado la mañana entre los trofeos y juegos que hay al lado del López de Ayala. «Les encanta el fútbol, les encanta Morata y hemos venido a divertirnos un poco, además esta tarde iremos a ver el partido», afirmaba el monitor Francisco José Núñez.

La camiseta de Morata

El mayor trofeo para los chicos de Down Badajoz es la camiseta de Morata, por eso Isabel Macías no ha dudado en escribirle por rede para pedírsela firmada. Esta joven se ha quedado sin entrada, y cuenta que su mayor ilusión sería ver al jugador, en el que tiene puestas todas las esperanzas del partido, porque espera que marcará tres goles.

Otros en cambio prefieren disfrutar de los jugadores de sus equipos, como Calisto Herrera, que piensa ir al Nuevo Vivero con la gorra del Sevilla porque a quién quiere ver es a Jesús Navas. «Me he comprado la camiseta de la selección para animarles, es fantástico el ambiente de fútbol que se respira en Badajoz y una pena que esto no pase más a menudo».

Los bares también han notado la llegada de la selección. En La Cervecería, así se llama el restaurante de Valdepasilla en el que esta mediodía se han reunido internacionales de otras épocas como Manolo Sánchez, Ito Álvarez y Victor Fernández entre otros. Los que fueron jugadores del Extremadura en su época de esplendor se han reencontrado hoy. «Es muy bonito y emocionante que la selección nos haya vuelto a reunir tanto tiempo después». decía Ito, que considera positivo para la ciudad este encuentro.

El ex jugador en declaraciones a HOY, valora el partido como un encuentro «positivo para el equipo», porque para él es un orgullo que la selección venga a la región.

Sorprendido se quedó Jesús Vélez al ver a los jugadores en este restaurante. Este joven de 20 años no conocía a los ex-jugadores, pero aprvechó para hacerse una foto con ellos. «Mi padre me ha hablado mucho de cuando el Extremadura estuvo en primera, y seguro que a él le hace mucha ilusión ver que he estado con ellos», sentenció antes de prepararse para vivir el ambiente del partido alrededor del campo porque ha sido otro de los pacenses que no ha conseguido entrada.